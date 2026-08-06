Joaquín Correa está listo para cerrar el círculo de su carrera. Después de los años pasados en Europa con las camisetas de Lazio, Inter y Sampdoria, el delantero argentino está ya a un paso de regresar a Estudiantes, el club que lo lanzó al fútbol profesional antes de su traspaso a Italia. Un regreso de fuerte valor simbólico, destinado a devolver al "Tucu" allí donde todo había comenzado.
La operación está ya en su recta final. Estudiantes está ultimando con Botafogo el acuerdo para el traspaso definitivo del futbolista nacido en 1994, que, una vez completados los últimos trámites, firmará un contrato de dos años con el club de La Plata. La voluntad del jugador de regresar a su país ha tenido un peso importante en la negociación, acelerada en las últimas horas hasta llegar al acuerdo definitivo.