Comunicado enérgico: el Barcelona plantea cuatro exigencias a la UEFA

El comunicado del Barcelona señaló que el arbitraje no respetó las normas vigentes, lo que afectó el desarrollo del partido y el resultado.
Denuncia un hecho concreto: en el minuto 54, tras reanudarse el juego, un rival interceptó el balón en el área sin que se pitara penalti.
El club añade que esta decisión, sumada a las deficiencias del VAR, constituye un error grave y pide una investigación oficial, la publicación de las comunicaciones arbitrales y la adopción de medidas correctoras.
Finalmente, el club recordó que no es la primera vez que decisiones arbitrales incomprensibles afectan al equipo en la Liga de Campeones, lo que genera un doble rasero y perjudica la competencia leal.
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