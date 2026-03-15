Como-Roma, Celik se retira por lesión: su estado

El próximo partido de la Roma está programado para el jueves 19 de marzo a las 21:00, cuando se disputará el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League contra el Bolonia en el Olímpico (el partido de ida terminó 1-1). Queda por ver si Celik estará disponible para ese partido; si no pudiera jugar, en su lugar podría salir Rensch, que contra el Como entró en el minuto 56 (en sustitución de El Shaarawy), o podría jugar el propio Tsimikas, que sustituyó a Celik en el partido perdido contra el equipo de Fábregas, pero en ese caso se desplazaría a la banda izquierda, con Wesley (suspendido para el próximo partido de liga contra el Lecce tras la tarjeta roja de hoy) que pasaría a la derecha.