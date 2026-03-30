Tras haber entrenado en Ucrania (Shakhtar Donetsk) y en Francia (Olympique de Marsella), Roberto De Zerbi podría continuar su aventura en el extranjero y recalar en Inglaterra: el exentrenador, entre otros, del Sassuolo y del Benevento, es el principal candidato del Tottenham, que acaba de separarse de Igor Tudor —resolución de mutuo acuerdo del contrato— y está apostando todo por De Zerbi: las negociaciones llevan días en marcha, el técnico italiano se ha tomado su tiempo porque querría esperar al verano para ver primero si se pueden salvar, pero el club inglés insiste en contar con él de inmediato.
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Cómo podría jugar el Tottenham con De Zerbi: sistema, nueva filosofía y el papel de Kolo Muani
EL POSIBLE ONCE DEL TOTTENHAM DE DE ZERBI
De Zerbi siempre se ha distinguido por practicar un fútbol ofensivo y proactivo; su filosofía se basa en la posesión del balón y en la construcción de la jugada desde atrás, a menudo directamente desde el portero: los principales sistemas a los que suele recurrir son el 4-2-3-1 y el 4-3-3, con los extremos ofensivos que tienden a abrirse para crear espacios que permitan las incorporaciones de los centrocampistas. Si De Zerbi llegara a convertirse realmente en el nuevo entrenador del Tottenham para estos últimos meses de la temporada, esta podría ser la alineación tipo de los Spurs:
La probable alineación tipo (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence; Gray, Palhinha; Richarlison, Xavi Simons, Tel, Kolo Muani.
EL TERCER ENTRENADOR DE LA TEMPORADA
Si las negociaciones se concretaran y De Zerbi se sentara en breve en el banquillo del Tottenham, su debut podría tener lugar el próximo 12 de abril a las 15:00, en el partido fuera de casa contra el Sunderland. Los Spurs están viviendo una temporada muy complicada, luchan por evitar el descenso y, a siete jornadas del final del campeonato, los bianconeri ocupan el penúltimo puesto, con un punto de ventaja sobre el West Ham. El próximo entrenador que elija el club será el tercero de esta temporada, tras Thomas Frank e Igor Tudor.