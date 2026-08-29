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cm grafica ricci milan
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Como, oficial el fichaje de Ricci procedente del Milan: el comunicado

Como
Fichajes
AC Milán
S. Ricci

El club de Como oficializa la llegada del centrocampista procedente del Milan

Como se lee en la web oficial del club lombardo, "El Como 1907 se complace en anunciar la incorporación del centrocampista italiano Samuele Ricci, cedido hasta el final de la temporada 2026/27 con opción, procedente del AC Milan.


Nacido en 2001, Ricci se formó en la cantera del Empoli, subiendo por las categorías inferiores antes de debutar como profesional en la Serie B en 2019.


Después de sumar más de 90 partidos con el Empoli, Ricci pasó al Torino en enero de 2022, inicialmente cedido y después a título definitivo. Tras tres temporadas y media con el Torino, el centrocampista se trasladó al Milan en julio de 2025".


  • La nota del Como prosigue: "A sus 25 años, Samuele Ricci ya suma más de 200 partidos como profesional y ha vestido la camiseta de la selección absoluta de Italia en varias ocasiones. Centrocampista ordenado y con gran calidad técnica, Ricci se une al equipo de Cesc Fàbregas aportando una importante experiencia en la Serie A y la capacidad de dirigir el juego en el centro del campo.


    El entrenador del Como 1907, Cesc Fàbregas, declaró: "Samuele es un jugador que conocemos bien. Tiene una gran calidad técnica, inteligencia y capacidad para manejar el balón. Estoy convencido de que sus características encajan bien con nuestra forma de jugar y de que puede aportarnos mucho. Estamos felices de tenerlo con nosotros y estamos deseando empezar a trabajar juntos".


    Sobre su llegada a Como, Samuele Ricci comentó: "Estoy feliz de estar aquí, las impresiones han sido óptimas desde el primer momento. Me gustó mucho el proyecto que me presentó el club y estoy deseando ponerme a disposición del míster y del equipo para comenzar esta nueva experiencia".


    Bienvenido a Como, Samuele".



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