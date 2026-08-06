Como, oficial Couto. Fàbregas: «Un jugador valiente»

Nacido en 2002, Couto comenzó su carrera en el Coritiba antes de pasar al Manchester City en 2020.Posteriormente adquirió experiencia en Girona, Braga y Borussia Dortmund, pasando de forma definitiva al club alemán en 2025.





Jugador dinámico y con gran calidad técnica, Couto puede desempeñar varios roles en la banda derecha, aportando al Como la experiencia adquirida en la Bundesliga, la Champions League, la Europa League y el Mundial de Clubes.





A nivel internacional, ganó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA de 2019 con Brasil e hizo su debut con la selección absoluta en 2023.



