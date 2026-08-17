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Como, nueva oferta a la Fiorentina por Kean: las cifras y la fórmula

Como
Fiorentina

El delantero de Italia es el primer objetivo de Fàbregas: la nueva oferta todavía no es suficiente para la Fiorentina, pero...

Llegan novedades importantes sobre el futuro del delantero de la Fiorentina, Moise Kean, con una nueva oferta por parte del Como de Cesc Fabregas.



  • LA OFERTA

    La oferta global es de unos 30 millones de euros entre la cesión (5 millones) y la obligación de compra (25 millones). El Como está buscando un nuevo delantero y el primer objetivo sigue siendo precisamente el jugador nacido en 2000. El club viola no quiere vender al futbolista y, por tanto, no está dispuesto a valorar estas cifras: la Fiorentina solo lo dejará salir ante ofertas irrenunciables y, por tanto, el Como tendrá que aumentar sin duda la oferta si quiere fichar al jugador.

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