Cómo ha jugado hoy Licina, talento cedido por la Juventus al Cremonese

Licina se quedó sobre el campo durante 58 minutos, antes de dejar su sitio a Nasti, sin lograr encontrar la acción decisiva ni mostrar esas jugadas que habían caracterizado su brillante debut con la Cremonese. El duelo ante el Entella terminó 0-0, en un partido en el que al delantero le costó entrar de lleno en la maniobra ofensiva.





Un paso atrás, por tanto, respecto a sus primeras apariciones con la Cremonese. El Licina, nacido en 1997, había comenzado de hecho su aventura por todo lo alto, firmando dos goles y una asistencia en los dos primeros partidos, ante el Parma en la Coppa Italia y el Padova en la Serie B. Después de los buenos 90 minutos disputados ante el Cesena, llegó la sustitución en torno a la hora de juego contra el Entella, en una jornada en la que sus cualidades ofensivas quedaron sin mostrarse.