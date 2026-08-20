Como, Fàbregas: «En el mercado nos falta ese plus para dar un paso más»

"¿Mercado abierto con la liga ya empezada? No me gusta, pero no le gusta a nadie. A lo mejor hay un jugador aquí que dentro de 2-3 semanas jugará en otro sitio. Sabemos, sin embargo, que es así. Esperamos que el mercado se cierre rápidamente, con 12-15 o 20 jugadores. Ahora hay muchas dudas, uno que te dice una cosa u otra. Tampoco es bonito para ellos, que son amigos, cuando saben que alguien se irá. Un día cambiarán las reglas y seremos más felices. Si terminara hoy, pasaría página rápidamente y en este momento no está cerrado. Más o menos somos los mismos, pero con 4-5 jugadores reemplazados rápido y bien. Ahora falta ese plus para dar un paso más. Es difícil, algunas veces tienes más suerte. El año pasado fichamos a Diego Carlos en el último segundo y nunca se lesionó, pero asumimos un riesgo. Un defensa central fuerte que hemos fichado es Chalobah. No es fácil, nombres hay muchísimos, conozco a todos los defensas centrales de los dos últimos años y no es tan sencillo. Tenemos muchos jugadores aquí de los que no se sabe si se irán. No se lo deseo a nadie porque siempre lo cambia todo".







