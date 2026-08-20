Cesc Fabregas, entrenador del Como, habla en rueda de prensa de cara al partido con el Udinese, que el sábado supondrá el debut del conjunto lariano en la liga. A continuación, las palabras del técnico español, tal y como recoge TMW: "Este año se empieza desde cero. Cero partidos, cero puntos. Todos los equipos crecen, se mueven en el mercado, veremos cómo se empieza. Poco a poco tenemos que reencontrarnos con lo que éramos el año pasado e intentar mejorar. Esta es una temporada muy especial, disputamos tres competiciones, algo que nunca habíamos hecho hasta ahora. Tenemos una plantilla muy joven, algunos futbolistas y miembros del cuerpo técnico nunca las han afrontado. Jugaremos cada tres días. Hay muchísimas incógnitas. Diego no estará, luego ya se verá. La primera temporada de muchas, pero sin presión. La Champions es un regalo, pero la Serie A y la Coppa Italia son muy importantes".
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Como, Fàbregas: «En el mercado nos falta ese plus para dar un paso más»
EL MERCADO
"¿Mercado abierto con la liga ya empezada? No me gusta, pero no le gusta a nadie. A lo mejor hay un jugador aquí que dentro de 2-3 semanas jugará en otro sitio. Sabemos, sin embargo, que es así. Esperamos que el mercado se cierre rápidamente, con 12-15 o 20 jugadores. Ahora hay muchas dudas, uno que te dice una cosa u otra. Tampoco es bonito para ellos, que son amigos, cuando saben que alguien se irá. Un día cambiarán las reglas y seremos más felices. Si terminara hoy, pasaría página rápidamente y en este momento no está cerrado. Más o menos somos los mismos, pero con 4-5 jugadores reemplazados rápido y bien. Ahora falta ese plus para dar un paso más. Es difícil, algunas veces tienes más suerte. El año pasado fichamos a Diego Carlos en el último segundo y nunca se lesionó, pero asumimos un riesgo. Un defensa central fuerte que hemos fichado es Chalobah. No es fácil, nombres hay muchísimos, conozco a todos los defensas centrales de los dos últimos años y no es tan sencillo. Tenemos muchos jugadores aquí de los que no se sabe si se irán. No se lo deseo a nadie porque siempre lo cambia todo".
Addai
"Addai ya está aquí, se está entrenando solo y en dos semanas empezará a entrenarse con nosotros. En un mes debería estar listo".
Liberali
"Estoy muy contento con Liberali, de verdad. Verle jugar a ese nivel contra Arsenal y Liverpool... además es un chico excepcional. Estoy muy contento. Lo larga que sea esta trayectoria depende de él, pero si sigue así seguro que nos aportará muchas cosas".
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