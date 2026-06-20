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Igor Protti bianco e nero
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Chiellini rinde homenaje a Igor Protti: «Mi ídolo y capitán»

Livorno
Juventus
G. Chiellini
I. Protti

El homenaje del directivo de la Juventus y excompañero en el Livorno al exdelantero, fallecido a los 58 años.

Giorgio Chiellini, ex capitán de laJuventus y la selección italiana, y ahora directivo del club, despide en Instagram a Igor Protti, fallecido ayer a los 58 años.


«Hola, Igor, no es fácil encontrar las palabras adecuadas, porque lo que has significado para mí va más allá de lo que se puede expresar por escrito.

Te conocí de niño; eras mi ídolo y capitán. Por años fuiste como un hermano mayor.

Fuiste de los que hacen crecer sin que uno se dé cuenta, con el ejemplo más que con palabras.

Nunca dejaste de estar a mi lado, sobre todo en los momentos difíciles, porque, aunque estuvieras lejos, sentías cuándo te necesitaba.

Te debo mucho: en muchas decisiones y actitudes hay algo que tú me has transmitido».

  • CHIELLINI Y PROTTI JUNTOS EN EL LIVORNO

    Chiellini y Protti jugaron juntos en el Livorno entre 2000 y 2004. Chiellini jugó allí de 2000 a 2004, con 68 partidos y 4 goles, mientras que Protti vistió la camiseta del club de 1985 a 1988 y de 1999 a 2005, sumando 304 partidos y 140 goles.

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