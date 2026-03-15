Cesena, ya es oficial: Ashley Cole es el nuevo entrenador

A continuación, el comunicado del club.

«El Cesena FC comunica que ha nombrado a Ashley Cole entrenador del primer equipo. El nuevo técnico del club bianconero ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2026, con opción de renovación si se cumplen determinadas condiciones.

Nacido en Londres en 1980, Cole es una de las figuras más emblemáticas de la historia del fútbol británico y uno de los jugadores ingleses más laureados de todos los tiempos. En las quince temporadas que pasó entre el Arsenal y el Chelsea, levantó 14 trofeos nacionales, ganando tres veces la Premier League y siete veces la FA Cup, estableciendo en esta última competición un récord que aún no ha sido superado. En el ámbito europeo, por su parte, conquistó los dos principales trofeos continentales, ganando tanto la Liga de Campeones de la UEFA como la Liga Europa de la UEFA, ambas con la camiseta del Chelsea.

Además, gracias a los 107 partidos disputados con la selección absoluta inglesa, Cole es el séptimo jugador con más partidos de la historia con la camiseta de los Tres Leones, con la que participó en tres Mundiales y dos Eurocopas entre 2002 y 2012.

Tras sus etapas en el AS Roma y el Los Angeles Galaxy, en 2019 Cole se retiró del fútbol activo y decidió emprender inmediatamente la carrera de entrenador, dando sus primeros pasos en las categorías inferiores del Chelsea.

Ashley Cole, nacido en 1980, también jugó con Inglaterra de 2001 a 2014, con un total de 107 partidos, cuatro participaciones en Mundiales y tres en Europeos. Una vez finalizada su carrera como futbolista, comenzó la de entrenador, primero en las categorías inferiores del Chelsea y luego formando parte del cuerpo técnico de la selección inglesa. Desde febrero de 2022 hasta enero de 2023, fue asistente técnico de Frank Lampard en el Everton, siguiéndole posteriormente en sus etapas con el Chelsea y el Birmingham City. En Cesena, en la Serie B —con el equipo romañolo ocupando actualmente el octavo puesto, el último que da acceso a los playoffs—, Cole vivirá su primera aventura como entrenador principal: el nombramiento oficial está previsto para las próximas horas.

En 2021 se incorporó al cuerpo técnico de la selección inglesa sub-21, mientras que entre 2022 y 2023 vivió importantes experiencias como segundo entrenador tanto de Frank Lampard en el Everton y el Chelsea, como de Wayne Rooney en el Birmingham City. Posteriormente, Cole regresó a las filas de la Federación Inglesa de Fútbol, primero como asistente del técnico Lee Carsley, al frente de la selección sub-21, y luego, entre agosto y noviembre de 2024, también como segundo entrenador de la selección absoluta inglesa.

El cuerpo técnico que acompañará al entrenador Ashley Cole estará formado por: Jack Mesure (segundo entrenador), Giorgio D’Urbano (preparador físico), Paolo Stringara (colaborador técnico), Nicola Capellini (colaborador técnico) y Federico Agliardi (preparador de porteros).

Toda la familia del Cesena FC está encantada de dar la bienvenida al entrenador Ashley Cole al frente del primer equipo bianconero y le da a él y a sus colaboradores la más cálida bienvenida a Cesena, deseándoles a todos mucha suerte en esta nueva aventura».