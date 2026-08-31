Centrocampo de la Juventus: Hojbjerg y Bakola, además de Sarr

Højbjerg, capitán de Dinamarca y punto de referencia del Olympique de Marsella, llega del partido de anoche contra el Mónaco, que disputó como titular. Una señal de la centralidad del jugador en los planes del club francés, que sin embargo lidia con la necesidad de aligerar sensiblemente la masa salarial y de ingresar lo máximo posible en estas últimas horas de mercado.





El danés figura así entre los posibles salientes, junto a Leonardo Balerdi, ya traspasado a la Roma. Una situación que la Juventus quiere seguir con atención. Højbjerg gusta mucho a Spalletti y representa un perfil capaz de poner de acuerdo al área técnica: calidad en la gestión del balón, timing de llegada, liderazgo y una sólida experiencia internacional.





Características que podrían elevar el nivel de la línea y, al menos en parte, cubrir el vacío dejado por la no llegada de Franck Kessié, que acabó en el Atalanta, y por la lesión de Thuram. La carrera por Højbjerg, con el cierre del mercado ya a un paso, sigue siendo una misión complicada. Pero la Juventus está lista para intentarlo hasta el final.











