Un buen inicio de temporada, realzado por el gol en el Bernabéu contra el Real Madrid, ha vuelto a confirmar el peso de Carlos Augusto en el proyecto del Inter. Una importancia reconocida también por el club interista, que según Il Corriere dello Sport está decidido a blindar al lateral brasileño: su actual contrato expira en 2028, pero la renovación ya figura entre las prioridades del club.





El nuevo director deportivo Baccin está llamado a poner orden en las situaciones contractuales de seis jugadores de la plantilla. Entre ellas también está la de Federico Dimarco, cuyo futuro está en evolución. Una señal importante llegó precisamente desde Madrid, donde el director deportivo del Inter se reunió con el agente del carrilero.







