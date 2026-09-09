Capello y Bergomi, qué duelo sobre el Inter: «¡Vuelve a ver el partido!»

Bergomi: "El Real Madrid tenía ausencias e hizo los cambios tarde, pero en los cambios de orientación el Inter los aprovechó muchísimo en la primera parte. Quiero subrayar el partido de Diouf: por fin el Inter tiene a un jugador de uno contra uno si sigue con este crecimiento. Estuvo muy bien. Y también Carlos Augusto llegó varias veces hasta línea de fondo. El Real no concedía por dentro y luego defendía los centros: el Inter intentó hacer su partido, pero tenía que hacerlo mejor en las finalizaciones y en la gestión".





Capello: "Beppe, eh no... No hicieron cambios de orientación cuando había espacio para hacerlos e ir rápidamente al centro cerca del área".





Bergomi: "Hicieron muchísimos, míster".





Capello: "No, vuelve a ver el partido, Beppe".





Bergomi: "Eh, lo he visto...".



