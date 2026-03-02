Calendario televisivo de la USWNT 2026: partidos, resultados, retransmisiones en directo y cómo ver al equipo femenino de Estados Unidos

La selección femenina de Estados Unidos entró en una nueva era en 2024, con Emma Hayes causando un impacto inmediato en un grupo que necesitaba precisamente eso. A las pocas semanas de comenzar su nuevo trabajo, la exentrenadora del Chelsea llevó a Estados Unidos al oro olímpico, enviando un mensaje al resto del fútbol femenino al comenzar un nuevo ciclo de la Copa del Mundo.

La cuatro veces campeona del mundo sufrió su eliminación más temprana de la Copa Mundial Femenina en Australia en 2023 y, como consecuencia, Vlatko Andonovski dejó su cargo de seleccionador. Por lo tanto, ha sido una alegría para la nación ver al equipo volver tan pronto a un nivel ganador. Ahora, con mucho tiempo por delante hasta el próximo gran torneo, la Copa Mundial Femenina de 2027, Hayes puede centrarse en desarrollar a esta emocionante generación de jugadoras jóvenes, asegurándose de que estén preparadas para disputar la Copa del Mundo.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre el calendario de la selección femenina de Estados Unidos, sus partidos y resultados, y cómo ver al equipo en 2026...