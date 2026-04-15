BVB, noticias y rumores: el Borussia Dortmund planea una inversión inusual de decenas de millones

El Borussia Dortmund planea construir un pabellón multifuncional junto al Westfalenstadion.

Según Ruhr Nachrichten, la inversión oscilará entre 15 y 20 millones de euros y el recinto albergará al equipo femenino de balonmano y a la sección de tenis de mesa.

El club ya encargó un estudio de viabilidad y los primeros planos, y en mayo negociará con el ayuntamiento la compra del terreno.

«La junta directiva ha decidido, y me alegra, que construiremos por nuestra cuenta el pabellón que llevamos tiempo anunciando», afirma el presidente del club, Hans-Joachim Watzke. «Todo el deporte de élite en Dortmund debería concentrarse allí: hay aparcamiento e infraestructura de transporte público».