Brasil, Vinicius: «Defensa y contraataque, así nos quiere Ancelotti»

A pocas horas del debut de Brasil en el Mundial 2026 ante Marruecos, a medianoche en Italia, Vinicius Junior compareció en rueda de prensa antes que el seleccionador Carlo Ancelotti.





«Las expectativas son enormes y entiendo que la gente quiera vernos volver a casa con la copa», explica el delantero de la selección brasileña y del Real Madrid. En la eliminatoria empezamos mal y eso afectó la confianza de los aficionados; muchos no nos ven como favoritos, pero ahora todos partimos de cero. Mis compañeros y yo estamos convencidos de que podemos hacer un gran Mundial y dar la alegría que Brasil espera».





«Estoy seguro de que en este Mundial haremos cosas buenas: somos sólidos en defensa y estamos preparados para el contraataque, tal y como nos pide Ancelotti, que ha traído a nuestra selección toda su gran experiencia y su impresionante palmarés».



