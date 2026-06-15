Bonera, nuevo entrenador del Pro Vercelli

Daniele Bonera, exdefensa nacido en 1981, es el nuevo entrenador del Pro Vercelli de la Serie C. Firmó contrato hasta 2028 y reemplaza a Michele Santoni, destituido el 9 de junio, según Sportmediaset.





Criado en el Brescia, jugó en Parma, Milan y Villarreal, con más de 350 partidos entre la Serie A, competiciones europeas y LaLiga. Con el Milan ganó la Champions, la Serie A, la Supercopa de la UEFA, la Supercopa de Italia y el Mundial de Clubes. Además, disputó 16 encuentros con la selección italiana.



