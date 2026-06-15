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SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Bonera, nuevo entrenador del Pro Vercelli

Pro Vercelli
Fichajes
Serie C
D. Bonera

El exdefensa del Milan es el nuevo entrenador del equipo piamontés de la Serie C.

Daniele Bonera, exdefensa nacido en 1981, es el nuevo entrenador del Pro Vercelli de la Serie C. Firmó contrato hasta 2028 y reemplaza a Michele Santoni, destituido el 9 de junio, según Sportmediaset.


Criado en el Brescia, jugó en Parma, Milan y Villarreal, con más de 350 partidos entre la Serie A, competiciones europeas y LaLiga. Con el Milan ganó la Champions, la Serie A, la Supercopa de la UEFA, la Supercopa de Italia y el Mundial de Clubes. Además, disputó 16 encuentros con la selección italiana.


  • Tras retirarse como futbolista, inició su carrera como entrenador en el Milan, integrando el cuerpo técnico de Stefano Pioli y contribuyendo al Scudetto de la temporada 2021/2022. Luego dirigió al Milan Futuro en la Serie C 2024-25, pero fue destituido en enero.


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