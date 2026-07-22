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Bolonia sigue a Ricci; compite con Atalanta, y el Milan no lo ve intocable

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Milán: Ricci podría marcharse tan solo doce meses después de su llegada procedente del Torino: dos ofertas de la Serie A

Samuele Ricci y el Milan se despiden. El centrocampista no entra en los planes de Ruben Amorim, que busca otras cualidades técnicas y de personalidad para su doble pivote. El exjugador del Torino costó unos 23 millones de euros tras una larga negociación y rechazar ofertas del extranjero; ahora, la situación ha dado un giro completo.

  • LA EVALUACIÓN

    El Milan valora a Samuele Ricci entre 18 y 20 millones de euros. Su agente lo ofreció a la Juventus, que no mostró interés. El jugador quiere convencer a Amorim, pero la fuerte competencia y el inminente fichaje de Modric complican su llegada.

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