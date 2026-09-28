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Darmian InterGetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Bolonia, Holm KO: la idea es fichar a Darmian

Bologna
Fichajes
E. Holm
M. Darmian

El ex lateral del Inter está en el punto de mira del Bolonia para sustituir al sueco, lesionado

Llueve sobre mojado en este complicado inicio de temporada para el Bolonia, que ahora debe hacer frente a la lesión de Emil Holm: según informa la Gazzetta dello Sport, es probable que el lateral derecho sueco tenga que operarse, alargando de hecho los plazos de 4 a 6 meses entre la parada y la recuperación.


  • Para cubrirse las espaldas, el Bolonia ha empezado a tantear la opción de Matteo Darmian, lateral de 36 años libre tras el fin de su contrato con el Inter. El Bolonia, informa la Gazzetta, espera conocer todos los detalles sobre la situación de Holm (se lesionó en el minuto 63 de Suecia-Rumanía 2-1, bíceps femoral derecho). Mientras tanto, Darmian está en la lista de valoración del Bolonia, junto a Pol Lirola (29 años, seis meses en Verona en 2026 además de haber jugado en Sassuolo, Fiorentina y Frosinone), Hysaj (que también jugó con la selección albanesa hace solo dos días), Sampirisi, Bakker (ex Atalanta), De Sciglio y no solo.

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