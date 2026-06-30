Bolonia, avances en el fichaje del talento serbio Ugresic

El Bolonia trabaja en el mercado para reforzar la plantilla y apostar por jóvenes con futuro. Sigue de cerca a Ognjen Ugresic, centrocampista serbio del Partizan de Belgrado, uno de los talentos emergentes de los Balcanes.





Hoy han habido nuevos contactos entre el club rossoblù y las partes implicadas, según Gianluca Di Marzio. El diálogo es constante y crece el optimismo sobre un acuerdo en las próximas semanas. El Bolonia acelera para adelantarse a la competencia y asegurar un joven prometedor para el futuro.



