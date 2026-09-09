Zvonimir Boban, excentrocampista del Milan y de la selección croata, además de exdirigente del Milan y actual presidente del Dinamo Zagreb, comentó en Sky Sport la derrota del Inter en el campo del Real Madrid en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. A continuación, sus palabras, tal y como las recoge FcInter1908.





"La sensación que transmite el Inter en Europa es que le falta algo para poder competir con los clubes más grandes. También se vio esta noche, con un Real extraño y desorganizado, con poco equilibrio pero mucha calidad arriba, que al final ganó el partido después de haber tenido muchas ocasiones. También las tuvo el Inter y creo que, por otro lado, el Inter puede considerar la actuación contra el Real como una demostración de personalidad, e incluso de cierta fortaleza del equipo, que fue al Bernabéu y dominó en la primera parte. En la segunda, no, y el Real pudo haber sentenciado el partido. En la primera parte, el Inter compitió de tú a tú: pero hacía falta precisión. Eso es lo que marca la diferencia al más alto nivel. Al Inter le faltó precisión. El Real al final ganó no sin mérito, pero el empate habría sido más justo".



