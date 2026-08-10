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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Bezos compra un tercio del Liverpool

Liverpool

Un consorcio que incluye al fundador de Amazon, listo para entrar en el Liverpool

Un consorcio que incluye al fundador de Amazon Jeff Bezos está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir alrededor de un tercio de las acciones del Liverpool Football Club.



  • Lo escribe Sky News. Según ha sabido la cadena británica, y recoge Ansa, Fenway Sports Group (FSG), accionista mayoritario del club de Anfield desde 2010, se estaría preparando para anunciar la operación ya esta misma semana.


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