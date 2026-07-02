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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Beticovic confirma la participación de Luka Zidane ante Suiza

Switzerland vs Algeria
Switzerland
Algeria
World Cup
L. Zidane
V. Petkovic
Argelia

La selección de Argelia se enfrenta a Suiza mañana viernes a las 06:00 hora de La Meca, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo.

Los «Guerreros del Desierto», dirigidos por Vladimir Petković, buscan el pase a octavos para enfrentar al ganador de Colombia o Ghana.

Según La Gazette du Fennec, Petković ya tiene casi definida la alineación para enfrentar a Suiza.

El empate 3-3 ante Austria le permitió afinar el once, con posibles ajustes menores.

Aunque el portero Osama Ben Bout jugó en el último encuentro, su discreta actuación podría abrirle la puerta a Luka Zidane bajo los palos.

En defensa, se mantiene la pareja de centrales Issa Mandi y Rami Ben Sebaïni.

  • FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUTAFP

    Awar, Mahrez y Guiri en la delantera

    En las bandas, Belkalí probablemente actuará como lateral derecho tras su mejora, mientras que Rayan Aït Nouri recuperaría la izquierda.

    En el centro del campo, Fares Chaibi y Nabil Bentaleb, convincentes ante Austria, son los favoritos para mantener su lugar.

    Esta decisión técnica probablemente mantendrá a Hicham Boudaoui en el banquillo.

    Ibrahim Mazza, uno de los más destacados, se encargará de la creación de juego por detrás de los delanteros.

    En ataque, con Mohamed Al-Amin Amoura aún lesionado, Hossam Aouar seguiría en la izquierda, Amine Gouiri en el centro y el capitán Riyad Mahrez en la derecha.

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