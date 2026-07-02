Beticovic confirma la participación de Luka Zidane ante Suiza

La selección de Argelia se enfrenta a Suiza mañana viernes a las 06:00 hora de La Meca, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo.
Los «Guerreros del Desierto», dirigidos por Vladimir Petković, buscan el pase a octavos para enfrentar al ganador de Colombia o Ghana.
Según La Gazette du Fennec, Petković ya tiene casi definida la alineación para enfrentar a Suiza.
El empate 3-3 ante Austria le permitió afinar el once, con posibles ajustes menores.
Aunque el portero Osama Ben Bout jugó en el último encuentro, su discreta actuación podría abrirle la puerta a Luka Zidane bajo los palos.
En defensa, se mantiene la pareja de centrales Issa Mandi y Rami Ben Sebaïni.