Desde Turquía rebota la noticia del interés del Besiktas por Fabio Miretti. El club del presidente Serdar Adali, después de cerrar la operación por Dusan Vlahovic, vuelve a mirar a la Juventus y ha pedido información por el centrocampista de la generación de 2003.





Según ha informado el periodista turco Burak Özdemir, el Besiktas se ha movido en las últimas horas para recabar información sobre Miretti. La Juventus ha abierto la puerta a una posible salida, pero en sus propias condiciones: el club turinés valora el traspaso únicamente a título definitivo.





Quien estaría empujando por la llegada del centrocampista sería Vincenzo Italiano, técnico del Besiktas, que conoce bien a Miretti y aprecia sus características.