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Belgium vs Egypt

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Bélgica-Egipto EN DIRECTO 0-0: De Bruyne crea peligro

Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup

Seguimos en directo el debut en el Mundial 2026 de los Diavoli Rossi y los Faraoni.

BÉLGICA-EGIPTO 0-0

GOLES: –

Bélgica debuta en el Mundial 2026 ante Egipto en el Seattle Stadium, en un duelo del Grupo G vital para ambas selecciones. Los Diablos Rojos de Rudi García buscan una victoria que los afiance como líderes, mientras los Faraones aspiran a hacer historia.

Los belgas, que han completado una exitosa transición generacional, cuentan con un mediocampo liderado por Kevin De Bruyne y con Jeremy Doku, extremo imprevisible que ya ha demostrado su peligro en la preparación. Toby Alderweireld lo define como «fútbol en estado puro».

Egipto responde con su gran arma: Mohamed Salah. Para la estrella del Liverpool este Mundial tiene un sabor especial; quizá sea su última oportunidad de dejar huella en la cita más importante. Tras la decepción de 2018 y la ausencia de 2022, el ‘10’ busca su momento estelar.

Hossam Hassan ha construido un equipo sólido, ordenado atrás y listo para contraatacar con Salah y Omar Marmoush.

García debe equilibrar el ímpetu ofensivo sin exponer a su defensa a los contraataques. Un duelo entre la fantasía belga y la solidez egipcia que se anuncia táctico e intenso.



  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    7' Primera ocasión de Bélgica: disparo de De Bruyne desde el borde del área que se marcha cerca del poste derecho del portero egipcio.

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  • EL MARCADOR

    BÉLGICA-EGIPTO 0-0

    GOLES: –

    Bélgica (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, Meunier; Onana, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. DT: Rudi García.

    EGIPTO (3-4-1-2): Shoubir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Lasheen, Attia; Salah, Ashour, Zico, Marmoush. Entrenador: Hassan.

    Árbitro: Abel

    Amonestados: –

    EXPULSADOS: –

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