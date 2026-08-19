El Barcelona celebra la victoria por 2-1 sobre el Al-Ahli en la habitual cita veraniega del Trofeo Gamper, en un ambiente de fiesta. Sin embargo, en el Camp Nou no se habló solo de lo ocurrido sobre el césped, ya que en el inmediato pospartido, tal y como cuenta Mundo Deportivo, también tomaron la palabra el director deportivo del club catalán, Deco , y el entrenador Hansi Flick. Ambos optaron por explicar los próximos movimientos del club (hoy señalado como nuevo pretendiente de Lautaro Martínez LEE AQUÍ) para un mercado en el que el Barça seguirá siendo protagonista, sobre todo en ataque.
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Barcelona, Flick: «Necesitamos un 9». Deco: «Sustituir a Lewandowski no es fácil»
¿RODRI? NO HACEMOS EL MERCADO DE FICHAJES PARA ARREBATARLE JUGADORES AL REAL MADRID
"Estamos contentos con todos. Cada fichaje que hemos hecho tiene un propósito. Antes de incorporar a cualquiera, lo hablamos largo y tendido antes de tomar una decisión. Rodri inicialmente no entraba en nuestros planes porque pensábamos que no estaba disponible. Cuando surgió la oportunidad, la aprovechamos al vuelo y tuvimos éxito, igual que con Gordon, Adeyemi, Bisiwu y Cancelo . Todo tiene un propósito: mejorar el equipo, y Rodri lo mejora. No compramos jugadores para quitárselos al Real, sería un error"
Cubrir el vacío de Lewandowski no es sencillo
Se han ido dos jugadores, Ferran y Robert (Lewandowski). Podemos cubrir el vacío que ha dejado Ferran con los nuevos fichajes, pero sustituir a Robert es muy difícil. Incluso si encontráramos a un buen jugador, seguiría siendo complicado porque ha marcado una época con nosotros. Tenemos soluciones internas, pero seguro que haremos algún movimiento. Se trata de encontrar la mejor solución. Estamos trabajando para entender qué podemos hacer de aquí al final de la temporada".
FLICK: «NECESITAMOS UN 9»
Al final del partido, Flick también confirmó la necesidad de un delantero centro: «Sí, estamos buscando un delantero, un número 0. Deco está haciendo un gran trabajo desde hace mucho tiempo. Espero y creo firmemente que una operación llegará a buen puerto. Creo en el trabajo de Deco»
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