El Barcelona celebra la victoria por 2-1 sobre el Al-Ahli en la habitual cita veraniega del Trofeo Gamper, en un ambiente de fiesta. Sin embargo, en el Camp Nou no se habló solo de lo ocurrido sobre el césped, ya que en el inmediato pospartido, tal y como cuenta Mundo Deportivo, también tomaron la palabra el director deportivo del club catalán, Deco , y el entrenador Hansi Flick. Ambos optaron por explicar los próximos movimientos del club (hoy señalado como nuevo pretendiente de Lautaro Martínez LEE AQUÍ) para un mercado en el que el Barça seguirá siendo protagonista, sobre todo en ataque.



