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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Banquillo de Italia: suena Pirlo, Pioli gana terreno

Italia
Fichajes
A. Pirlo

Tras la llegada de Maldini y Leonardo, ahora toca nombrar al nuevo seleccionador.

Tras nombrar a Paolo Maldini director técnico de laselección y presidente del Club Italia, con Leonardo como asesor, solo falta elegir al nuevo seleccionador. Mientras se barajan los nombres de Antonio Conte y Roberto Mancini, «La Gazzetta dello Sport» vuelve a mencionar a Pep Guardiola.

  • PIRLO Y PIOLI

    El diario deportivo menciona a Andrea Pirlo, opción ligada al deseo de Leonardo de ficharlo para París en 2017. En las últimas horas también ha resurgido el nombre de Stefano Pioli, campeón de Italia con el Milan bajo la dirección de Maldini.


    Según el Corriere della Sera, el nombre que más suena es el de Pioli, quien junto a Maldini ganó la liga con el Milan tras reconstruir un equipo que llevaba siete años sin clasificarse para la Champions. «Un nuevo comienzo desde cero, justo lo que necesita la selección», concluye el Corsera.



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