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Aymeric Laporte reflexiona sobre su trayectoria con España tras ganar el Mundial de 2026 y explica su cambio desde Francia
Laporte reflexiona sobre el cambio de selección nacional
Laporte ha reflexionado sobre su trayectoria internacional con España tras su triunfo en el Mundial de 2026, arrojando luz sobre las razones de su salida de Francia. El central del Athletic Club insistió en que su orgullo por vestir la camiseta de España va mucho más allá de los títulos después de cambiar oficialmente de federación en mayo de 2021. Sus confesiones llegan después de haberse consolidado como una presencia indispensable en la zaga de España durante su victoriosa campaña mundialista.
- DeFodi Images
Un central destaca sus profundos lazos personales
El exdefensa del Manchester City subrayó que su lealtad a España nace de sus estrechas raíces familiares y de su identidad personal, y no de ir en busca de títulos. En declaraciones a Mario Suárez en El camino de Mario, Laporte dijo: "Ganar el Mundial, la Nations League y la Eurocopa... aunque no hubiera pasado nada de eso, sentiría exactamente el mismo orgullo. Mi mujer, mi familia y mis hijos son de aquí. De verdad me identifico con España".
Al reflexionar sobre un proceso de nacionalización que inicialmente se estancó antes de llegar finalmente a buen puerto, añadió: "Fue un proceso largo porque había habido un primer acercamiento un año y medio o dos años antes que no se materializó por varias razones. Luego volvimos a hablar y me dejaron claro que de verdad querían contar conmigo. Los dos estuvimos de acuerdo en que era una oportunidad única que no se podía dejar pasar".
El desaire de Deschamps desencadenó una marcha internacional
La decisión de Laporte de cambiar de selección llegó después de que sus opciones internacionales se estancaran con el exseleccionador de Francia Didier Deschamps, a pesar de haber sido capitán de Francia en varias categorías inferiores.
Al recordar aquel punto de inflexión, añadió: "Nací en Agen y viví allí hasta los 15 años, antes de mudarme a Bilbao. Toda mi familia es francesa, y en Francia el patriotismo se vive muy intensamente. Quería a Francia como mi primer país, pero cuando pasan cosas como mi situación con la selección, te obliga a replanteártelo todo. El Athletic me acogió, y es aquí donde más me desarrollé. El seleccionador de Francia no contaba conmigo en absoluto, así que tomé la decisión de hacer el cambio".
- Getty Images Sport
A los campeones del mundo les espera la prueba de Sevilla
El jugador de 32 años sigue siendo una pieza clave de la defensa de Luis de la Fuente en la actual campaña de España en la Liga de Naciones. Después de disputar los 90 minutos completos en la trepidante victoria por 3-2 contra Inglaterra en Wembley, el exdefensa del Al-Nassr centra ahora su atención en el choque del martes contra Croacia en Sevilla, mientras los campeones del mundo buscan mantener su dinámica positiva.
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