Tal y como se lee en la web oficial de los Colchoneros, Atlético de Madrid y River Plate han llegado a un acuerdo para el traspaso de Thiago Almada al club de Buenos Aires.
Getty Images Sport
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Atlético de Madrid, oficial: Almada, al River Plate
Así concluye la etapa del futbolista argentino en el club de la capital española, al que se había unido el pasado verano. En su única temporada con el Atlético, Almada disputó 40 partidos, marcó cuatro goles y dio dos asistencias.
El Atlético de Madrid le desea lo mejor para su futuro profesional y personal, concluye el comunicado.
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