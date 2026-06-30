Atlético de Madrid ficha a Grimaldo

Alejandro Grimaldo ficha por el Atlético de Madrid procedente del Bayer Leverkusen por 20 millones de euros.





Según la web oficial del Atlético, el club y el Bayer Leverkusen han acordado su fichaje hasta 2030.





Es un lateral izquierdo versátil que también puede actuar como extremo, centrocampista o mediapunta. Destaca por su técnica y visión de juego, y aporta goles y asistencias en fase ofensiva.





Nacido el 20 de septiembre de 1995 en Valencia, se formó en el Atlético Vallbonense, el Valencia CF y el FC Barcelona, desde cuyo filial lo fichó el Benfica en 2015. Con el Benfica jugó 303 partidos, marcó 27 goles y dio 66 asistencias, además de ganar cuatro ligas, tres Supercopas, una Copa de Portugal y una Copa de la Liga.



