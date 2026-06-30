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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Atlético de Madrid ficha a Grimaldo

Atlético Madrid
Fichajes
Bayer Leverkusen
Álex Grimaldo

Se ha cerrado el acuerdo entre los Colchoneros y el Bayer Leverkusen.

Alejandro Grimaldo ficha por el Atlético de Madrid procedente del Bayer Leverkusen por 20 millones de euros.


Según la web oficial del Atlético, el club y el Bayer Leverkusen han acordado su fichaje hasta 2030.


Es un lateral izquierdo versátil que también puede actuar como extremo, centrocampista o mediapunta. Destaca por su técnica y visión de juego, y aporta goles y asistencias en fase ofensiva.


Nacido el 20 de septiembre de 1995 en Valencia, se formó en el Atlético Vallbonense, el Valencia CF y el FC Barcelona, desde cuyo filial lo fichó el Benfica en 2015. Con el Benfica jugó 303 partidos, marcó 27 goles y dio 66 asistencias, además de ganar cuatro ligas, tres Supercopas, una Copa de Portugal y una Copa de la Liga.


  • El comunicado del Atlético de Madrid añade: «En verano de 2023 fichó por el Bayer Leverkusen, donde jugó 145 partidos, marcó 30 goles y dio 45 asistencias. Fue clave en el doblete de Bundesliga y DFB-Pokal 2023/24, llegó a la final de la UEFA Europa League y ganó la DFL-Supercup.


    Internacional desde las categorías inferiores, en 2012 ganó el Europeo Sub-19 de la UEFA. Debutó con la absoluta el 16 de noviembre de 2023 en la victoria 3-1 sobre Chipre en la fase de clasificación para la Euro 2024, torneo que acabaría conquistando. Ahora buscará repetir el éxito en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.


    ¡Bienvenido al Atlético, Grimaldo!».



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