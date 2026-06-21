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Arrogante e inútil... Dura crítica al rendimiento de Ibrahimović en el Mundial

Z. Ibrahimovic
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Ibra en el ojo del huracán

Tras una temporada fallida con el AC Milan, sin lograr la clasificación a la Liga de Campeones, el exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimović buscó dejar atrás el ambiente negativo analizando los partidos del Mundial 2026.

Sin embargo, pronto llegaron las críticas: la prensa estadounidense asegura que no aporta nada, que la leyenda sueca carece de las habilidades necesarias para este trabajo técnico.

  • Arrogante e inútil

    Según «Tuttosport», Zlatan Ibrahimović —asesor del dueño del AC Milan, Gerry Cardinali— ha sido criticado por «The New York Times», que lo tildó de «arrogante». La crítica se debe a su labor como comentarista del Mundial 2026 en Fox.

    Además, crece el malestar de la afición rossonera por la falta de una estructura directiva clara, un mes después de los cambios en la alta dirección del club de los que Ibrahimović se libró.

    El rotativo publicó un editorial en el que sentenciaba: «Sin Zlatan Ibrahimović, los programas de Fox sobre el Mundial habrían sido mejores», ya que el exjugador sueco no aportó lo esperado y parece desconocer detalles de equipos y futbolistas, a diferencia de Tom Brady, quien necesitó una temporada entera para brillar como comentarista en la NFL.

    Añadió que sería más útil si se centrara en el análisis táctico y técnico, en lugar de comentarios generales, para demostrar la inteligencia e instinto que le caracterizaron como jugador.

    Lee también: ¿Un indicio de marcha? Renard explica la crisis de Túnez tras la eliminación del Mundial.

    • Anuncios

  • En medio de la tormenta... El Milan sigue sin levantar cabeza

    Las críticas no son solo mediáticas: el periódico italiano señala que Ibrahimović está en el ojo de la tormenta por su papel en la nueva directiva del Milan, especialmente por la ausencia de un director deportivo y la lentitud de Cardinali en cubrir puestos.

    La crisis se desató tras fracasar las negociaciones con Marco Crochet, director deportivo del Eintracht Fráncfort, por lo que la carrera sigue abierta entre Víctor Pezzani, David Ozic y Ramón Planes, sin que ninguno esté cerca de firmar.

    El Milan es el único club de la Serie A sin estructura técnica completa, y el mercado de fichajes abre el 29 de junio. Además, Kirovski, otro candidato, no tiene la licencia federativa necesaria.

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