Arrogante e inútil... Dura crítica al rendimiento de Ibrahimović en el Mundial

Según «Tuttosport», Zlatan Ibrahimović —asesor del dueño del AC Milan, Gerry Cardinali— ha sido criticado por «The New York Times», que lo tildó de «arrogante». La crítica se debe a su labor como comentarista del Mundial 2026 en Fox.

Además, crece el malestar de la afición rossonera por la falta de una estructura directiva clara, un mes después de los cambios en la alta dirección del club de los que Ibrahimović se libró.

El rotativo publicó un editorial en el que sentenciaba: «Sin Zlatan Ibrahimović, los programas de Fox sobre el Mundial habrían sido mejores», ya que el exjugador sueco no aportó lo esperado y parece desconocer detalles de equipos y futbolistas, a diferencia de Tom Brady, quien necesitó una temporada entera para brillar como comentarista en la NFL.

Añadió que sería más útil si se centrara en el análisis táctico y técnico, en lugar de comentarios generales, para demostrar la inteligencia e instinto que le caracterizaron como jugador.

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