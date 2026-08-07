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InfantinoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Argentina está con Infantino: «Un modelo claro, estable y transparente»

Argentina
World Cup

Carta abierta de la federación argentina de fútbol en apoyo al presidente de la FIFA

La federación argentina de fútbol (AFA) se posiciona al lado de Gianni Infantino. En una carta abierta publicada en su sitio web, la AFA expresa su «apoyo a la gestión llevada a cabo en los últimos 10 años, basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente».


Respecto al proyecto de vender participaciones del Mundial a inversores privados, la federación argentina de fútbol reconoce «la decisión de la administración de retirar un proyecto que ha generado muchas más incertidumbres que certezas», afirmando que la FIFA «es consciente de los errores cometidos en ese proceso».

  • «Del mismo modo, usted está al frente de una dirigencia que ha llevado a una profunda transformación, abriendo las puertas a todas las federaciones y confederaciones afiliadas. Por lo tanto, dada la cercanía del próximo congreso de la FIFA, la AFA reitera que el camino a seguir es el de continuar trabajando bajo su liderazgo, para seguir desarrollando un fútbol mejor y aún más inclusivo», concluye la carta dirigida a Infantino.

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