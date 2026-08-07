Argentina está con Infantino: «Un modelo claro, estable y transparente»

La federación argentina de fútbol (AFA) se posiciona al lado de Gianni Infantino. En una carta abierta publicada en su sitio web, la AFA expresa su «apoyo a la gestión llevada a cabo en los últimos 10 años, basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente».





Respecto al proyecto de vender participaciones del Mundial a inversores privados, la federación argentina de fútbol reconoce «la decisión de la administración de retirar un proyecto que ha generado muchas más incertidumbres que certezas», afirmando que la FIFA «es consciente de los errores cometidos en ese proceso».