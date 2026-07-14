Jamie Carragher, exjugador del Liverpool, cree que en las semifinales del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina no solo contará frenar a Lionel Messi, sino también explotar sus actuales debilidades.

Enun artículo en Sky Sports, el exdefensa inglés destaca que, aunque Messi mantiene un nivel excepcional en ataque, Sin embargo, ya no presiona ni realiza labores defensivas como antes, lo que permite a Thomas Tuchel diseñar un plan que no solo lo frene, sino que también lo ataque.

Además, restó importancia a la polémica entre Tuchel y Bellingham tras el partido contra Noruega y señaló quién, en su opinión, debe ser titular ante Argentina.

A continuación, el texto del artículo: