Ancelotti: «La convocatoria de Brasil ya está decidida, Danilo estará ahí»

«Danilo es un jugador muy importante, no solo dentro del campo, sino también fuera de él. Danilo estará sin duda en la lista definitiva de 26 porque me gusta. Su carácter, su personalidad, su estilo de juego. Puede jugar en todas las posiciones defensivas. Danilo estará entre los nueve defensas. Ahora tenemos una idea muy clara, tengo la alineación bastante definida para el primer partido, y también la alineación bastante definida para la lista definitiva. A veces me canso de hablar de cosas de las que ya he hablado».



