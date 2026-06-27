Alas rotas... El sueño de España está en manos de Yamal

La tristeza y la preocupación planean sobre la selección española pese a ganar 1-0 a Uruguay y liderar el Grupo H.

En un torneo tan breve como el Mundial, donde la gestión de esfuerzos es clave, la selección ha recibido un duro golpe con las lesiones de Jérémy Pino y Nico Williams.

Según Sport, el seleccionador Luis de la Fuente teme que ambos se pierdan lo que resta de torneo.

De la Fuente declaró tras el partido: «Es una pena la lesión de Jérémy, ya veremos cuál es su gravedad».

El parte médico descartó una fractura de clavícula y diagnosticó un esguince acromioclavicular.

La RFEF no ha fijado fecha de regreso y espera la evolución del jugador.