Según el diario AS, la situación con Mbappé se ha deteriorado tanto que Pérez lo citará a una reunión urgente en la sede del club. Lo que empezó como un diálogo sobre el futuro deportivo del equipo se ha vuelto una reunión de crisis.
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¡Ahora el presidente actúa! Kylian Mbappé debe explicar su situación al Real Madrid
El deterioro de la relación entre el delantero, el cuerpo técnico y parte del plantel ha llevado a la directiva del Real Madrid a temer perder el control sobre su plantilla de estrellas, por lo que ha decidido actuar de forma drástica.
La crisis, latente, estalló el jueves tras el partido contra el Oviedo, cuando Mbappé compareció ante los micrófonos y desató un terremoto mediático con sus declaraciones.
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Mbappé debe presentarse ante Pérez.
Por ello, Pérez ha hecho del asunto una prioridad. Quiere conocer de primera mano la postura de Mbappé sobre su futuro y sus planes para la próxima temporada.
Desde hace meses, el vestuario blanco arrastra malestar: el plantel, desestructurado y sin liderazgo.
Las preocupaciones sobre su comportamiento no han dejado de crecer dentro del club, y la directiva reconoce que el delantero se ha distanciado del grupo, lo que envenena la química del equipo.
Varios compañeros no entienden su actitud y creen que estas distracciones se podrían haber evitado. Tras su actuación en solitario después del partido contra el Oviedo, no solo el cuerpo técnico se siente afectado, sino que algunos compañeros también perciben que están en el punto de mira.
El Real se enfrenta a un dilema
A pesar de las discrepancias, el Real Madrid tiene un dilema: el actual ganador de la Bota de Oro es visto en el Bernabéu como un pilar del equipo y Pérez lo considera el mejor futbolista del mundo.
Pero la historia del club muestra que, en el universo del Real Madrid, nadie es intocable, como demostraron las salidas de iconos como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.
En ambos casos, Pérez actuó con firmeza, anteponiendo al club sobre cualquier jugador y exigiendo que todos sigan la estrategia del club. Quien no lo haga, se va: el informe indica que esta regla también rige para un campeón del mundo como Mbappé.
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Mourinho está a punto de volver al Real Madrid
En las altas esferas del club madrileño, la prioridad ahora es, sin lugar a dudas, restablecer de inmediato la disciplina y la autoridad. Una tarea titánica que, previsiblemente, recaerá en el nuevo entrenador.
Y ese será, con toda probabilidad, un viejo conocido aficionado a la mano dura y a las jerarquías inflexibles: salvo sorpresa, José Mourinho tomará las riendas en Madrid.