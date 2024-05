Villarreal vs Real Madrid Apuestas y Pronóstico LaLiga | 19/05/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Villarreal vs Real Madrid por LaLiga 19/05/2024.

El Villarreal y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el Estadio de la Cerámica por la penúltima jornada de LaLiga. El submarino amarillo ganó un partido crucial ante el Girona el pasado martes y aún cuenta con opciones matemáticas de clasificar a una competición europea. Los merengues, por su parte, solo buscan engrosar sus magníficos números esta temporada, con la mente puesta en la gran final de la Champions League el 1 de junio en Wembley.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Villarreal vs Real Madrid por LaLiga:

Tiempo Reglamentario: Real Madrid – 1.93 en bwin

Villarreal – Total de Goles: Menos de 1.5 – 1.65 en bwin

2 Goles de Ventaja – Gana al Instante: Real Madrid – 1.83 en bwin

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Villarreal vs Real Madrid son cortesía de bwin, correctas a 19 de mayo a las 09:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Villarreal - Real Madrid

El Real Madrid llega a este encuentro con dos objetivos: seguir sumando en una liga ya decidida para aumentar su espectacular estadística y afinar los últimos retoques dos semanas antes del partido más importante de la temporada. Como visitante, lleva cuatro triunfos consecutivos en LaLiga, manteniendo su portería a cero en tres de ellos, y acumula 14 partidos a domicilio sin perder.

Si bien el Villarreal viene de vencer al sorprendente Girona en Montilivi, no cuenta con buenos números en su estadio, donde ha ganado siete, perdido siete y empatado cuatro. Seis de esas siete derrotas en el Estadio de la Cerámica fueron contra equipos mejor posicionados en la clasificación, quedando para su última presentación en casa el actual campeón.

No solo apostaremos por una victoria del equipo visitante, sino que también podemos pronosticar menos de dos goles para los locales: en 10 de sus 18 partidos en casa, el Villarreal no ha logrado marcar más de un gol, mientras que el Madrid ha recibido más de un gol en apenas tres partidos fuera del Bernabéu y en cinco durante todo el torneo. Además, el equipo merengue ha mantenido su portería a cero en 20 ocasiones, siendo líder de LaLiga también en ese rubro, y en sus últimos tres partidos anotó 12 goles y no recibió ninguno.

El Madrid acostumbra a estirar la diferencia

De los 18 partidos jugados fuera del Santiago Bernabéu, el Madrid ha salido victorioso en 13, en siete de los cuales logró una ventaja de al menos dos goles. En el total de sus 36 encuentros en LaLiga, el Madrid tuvo una diferencia a favor de dos goles en algún momento del partido en la mitad de ellos, es decir en 18 juegos. Uno de esos partidos con más de un gol de diferencia fue precisamente ante el Villarreal en la jornada 17, cuando se puso en ventaja 2-0 a los 37 minutos, en un partido que acabó 4-1. Por su parte, el Villarreal fue perdiendo por más de un gol en nueve partidos, independientemente del resultado final.