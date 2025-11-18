El futuro del Sunderland y otros equipos recién ascendidos de Europa

El Sunderland está teniendo un comienzo extraordinario en su primera temporada en la Premier League en casi una década. Hemos investigado estos datos históricos para ver si el Sunderland, y algunos de los otros equipos recién ascendidos en toda Europa, pueden mantener sus buenos inicios.

🔋Un comienzo histórico para el Sunderland

Ha sido un inicio de temporada extraordinario para el Sunderland y su entrenador Régis Le Bris. Es el primer año de los Black Cats en la Premier League desde la temporada 2016/17. Están a solo cinco puntos de igualar su total de puntos de esa campaña.

Los Black Cats están a mitad de camino de la mágica marca de 40 puntos que se suele asociar con la seguridad en la Premier League. La temporada pasada, 26 puntos fueron suficientes para lograr la permanencia, y 27 bastaron el año anterior.

Visto lo mal que han comenzado algunos esta campaña, el equipo de Le Bris está en el camino correcto hacia la seguridad.

Este comienzo es insólito para el Sunderland, pero también destaca entre otros clubes recién ascendidos. Este es el segundo mejor inicio de un club recién ascendido desde la fundación de la Premier League en 1992-93.

Su retorno de 19 puntos en 11 juegos solo es superado por el Hull City en la temporada 2008/09. El Sunderland promedia 1.73 puntos por partido (PPP) tras 11 encuentros. El Hull estaba en 1.82 PPP en su inicio de récord en 2008/09.

Club Temporada PPP primeros 11 PPP últimos 27 Posición final Hull City 2008/09 1.82 0.56 17th Sunderland 2025/26 1.73 TBD TBD West Ham 2005/06 1.64 1.37 9th Ipswich 2000/01 1.64 1.78 5th West Ham 2012/13 1.64 1.04 10th Newcastle 2010/2011 1.55 1.07 12th Newcastle 1993/1994 1.45 1.97 3rd Sheff Utd 2019/2020 1.45 1.41 9th Ipswich 1992/1993 1.45 1.16 16th Watford 2015/2016 1.45 1.07 13th

La solidez defensiva del Sunderland los distingue de la mayoría de equipos de esta lista. Los Mackems sólo han concedido 10 goles, segunda cifra más baja de cualquier equipo recién ascendido en la Premier League tras 11 partidos.

Han dado un rendimiento ligeramente superior en relación a su expectativa de goles en contra (xGA) de 13.35, pero aún así se encuentra entre los mejores de la división.

🗣️Lo que dicen los datos de apuestas sobre el Sunderland

Justo antes del parón internacional, el Sunderland logró una remontada contra el líder de la liga, el Arsenal. El dramático empate tardío se convirtió en un buen resultado para los Black Cats. Eran los menos favoritos, y ese punto puede resultar invaluable.

Sin embargo, su mayor sorpresa de la temporada llegó el mes pasado cuando ganaron 2-1 en Stamford Bridge. Las casas de apuestas estimaron alrededor de un 14% de probabilidad de que los Black Cats ganaran al Chelsea.

Los datos de apuestas son una buena forma de evaluar el gran rendimiento del Sunderland. Muestran cuánto han superado las expectativas y dónde se ubican en los anales de la Premier League.

Si hubieras apostado por el Sunderland para ganar cada partido que jugaron en la Premier League esta temporada con una sola unidad en cada uno, tendrías un retorno de +10.92 unidades.

La sorprendente victoria contra el Chelsea contribuyó en gran parte a esto. Es el tercer mejor registro para un equipo recién ascendido en la Premier League desde el cambio de milenio.

Club Temporada Ganancia/Pérdida (G/P) Empate G/P Derrota G/P Hull 2008/2009 30.42 -3.94 -5.54 Bolton 2001/2002 14.52 1.47 0.52 Sunderland 2025/2026 10.92 3.71 -7.08

Datos basados en apuestas de una sola unidad en el mercado 1X2. Mejores cuotas disponibles desde la temporada 2000/01. Apostar por el Bolton con una sola unidad en cada uno de sus primeros 11 partidos en la temporada 2001-02 habría generado +14.52 unidades.

Sin embargo, el equipo recién ascendido con mejor rendimiento en esta métrica es Hull en 2008-09. Apostar por ellos con una sola unidad en sus primeros 11 habría generado unas impresionantes +30.42 unidades. Las victorias llamativas ante Arsenal, Tottenham, Newcastle y West Ham explican eso.

⛓️‍💥Rompiendo una tendencia reciente

Este gran comienzo de los Black Cats contrasta notablemente con los últimos clubes recién ascendidos. Hemos tenido dos temporadas consecutivas de Premier League en las que los tres equipos recién ascendidos descendieron directamente en su campaña debut. Eso nunca había sucedido antes en la Premier League.

Los datos eran desalentadores en esta época del año pasado y el año anterior. Solo cuatro equipos recién ascendidos a la Premier League han ganado solo cuatro puntos después de 11 partidos.

Tres de ellos estaban jugando en la máxima categoría en las dos últimas temporadas. El Southampton lo hizo la campaña pasada. Tanto Sheffield United como Burnley lograron la hazaña la temporada anterior.

De los 10 mejores comienzos de una temporada de la Premier League para un equipo recién ascendido, solo dos han tenido lugar en las últimas 10 temporadas. La campaña 2019/20 del Sheffield United fue la única otra en entrar en la lista.

📈Equipos recién ascendidos en las 5 grandes ligas de Europa

Vale la pena investigar si este es un problema único en el fútbol inglés o si ocurre en el resto de Europa. Solo hemos analizado equipos recién ascendidos a LaLiga, Ligue 1, Serie A y la Bundesliga desde 1992. Las cifras se ajustaron para tener en cuenta la regla de tres puntos por victoria.

De los equipos ascendidos de la Segunda División a LaLiga esta temporada, el Elche tiene el mejor récord hasta ahora. Sin embargo, apenas entra en el top 30 de mejores inicios de clubes recién ascendidos a LaLiga.

El panorama es aún peor en la Ligue 1. Hasta 38 equipos recién ascendidos a la Ligue 1 han tenido un mejor comienzo en su primera campaña que el mejor desempeño de 2025/26, el del Paris FC. Su cifra de 1.16 PPP suele ser suficiente para mantenerse en la máxima categoría, pero no es un retorno de puntos llamativo.

El FC Köln es el novato de la Bundesliga con mejor desempeño esta temporada. Están situados en mitad de la tabla con 14 puntos en 10 partidos. En cambio, solo les da para ocupar un puesto 20 en el ranking de equipos recién ascendidos de la Bundesliga desde 1992.

En términos relativos, el segundo mejor equipo recién ascendido en las cinco grandes ligas de Europa después del Sunderland es el Sassuolo. Está actualmente en la mitad superior y ya ha obtenido el máximo de puntos en partidos contra Lazio y Atalanta.

Sus 16 puntos en 11 partidos es el 14º mejor comienzo para un equipo recién ascendido a la Serie A. Sin embargo, es el mejor inicio de temporada de un equipo que asciende desde la Serie B en la última década.

❗La historia sugiere que esto no es sostenible

Entonces, ¿qué pasó con los equipos recién ascendidos de alto vuelo? El Hull City tuvo el mejor récord en 2008-09 y también fue el más rentable. En cambio, las cosas pronto se desmoronaron a pesar de su buen comienzo.

Los Tigers tenían 20 puntos a estas alturas de la temporada ese año, promediando 1.82 PPP. En los 27 partidos siguientes, esa cifra cayó a solo 0.56 PPP. Los Tigers terminaron 17º esa temporada, evitando el descenso por solo un punto.

Aún hay esperanza para los equipos recién ascendidos a la Premier League que tienen un buen inicio. De los nueve equipos con los mejores comienzos en esta etapa, cuatro de ellos acabaron en la mitad superior. En cambio, siete de esos nueve vieron disminuir su promedio de puntos por partido.

La tendencia de los equipos recién ascendidos después de completar un buen inicio es aún más evidente en otras ligas europeas desde 1992/93.

Durante ese período, los 10 equipos con mejor inicio en LaLiga vieron caer su promedio de puntos por partido después de la jornada 11. Siete de ellos lograron finalizar en la mitad superior, pero el Levante descendió a pesar de ganar seis de sus primeros 11 partidos en 2004/05.

Cada uno de los 10 mejores clubes recién ascendidos tanto en la Serie A como en la Bundesliga bajaron su rendimiento inicial. Sin embargo, ninguno de ellos descendió, y el Kaiserslautern ganó el título alemán de 1997/98, siendo el único club recién ascendido que ha ganado la Bundesliga.

Mientras tanto, en la Ligue 1, ocho de los diez clubes recién ascendidos con mejor inicio desde 1992/93 terminaron en la mitad superior. A pesar de eso, todos vieron caer sus promedios de puntos por partido tras los primeros 11 partidos. El que terminó más alto fue el Mónaco, que finalizó segundo en su regreso a la máxima categoría en 2013/14.

⚒️¿Romperán la tendencia Sunderland, Sassuolo y Elche?

Otra tendencia notable en Europa es que los equipos recién ascendidos con defensas fuertes tienden a adaptarse mejor. El Sunderland ha recibido solo 0.91 goles por partido hasta ahora en la Premier League. Actualmente están en camino de unirse a una lista de solo siete clubes recién ascendidos que acaban con una diferencia de goles positiva.

Sin embargo, aún quedan 27 partidos, y la historia sugiere que su promedio de 1.73 puntos por partido disminuirá. Eso ya parece estar contemplado en los mercados de apuestas. Se les da una probabilidad implícita del 80% de terminar en la mitad inferior.

👑Mercados de equipos recién ascendidos

Mercado Cuotas ⭐ El Sunderland termina en la mitad superior 4.00 La Cremonese desciende 4.50 El Elche desciende 7.50

Los Mackems deberían tener suficientes puntos y suficiente calidad para mantenerse. Eso puede no ser el caso para algunos de los otros clubes recién ascendidos de Europa.

Actualmente, la Cremonese lo está haciendo bien y se encuentra en el puesto 11 de la Serie A. Están sobrepasando enormemente su xGD (diferencia de goles esperada) de -7.0, el peor récord en la máxima categoría italiana. Su caída parece casi inevitable, y se puede apostar por su descenso con una probabilidad implícita del 23.1%.

En LaLiga, el declive del Elche tras un comienzo impresionante ya ha comenzado. Han acumulado cinco partidos sin ganar, creando 1.0 xG o menos en todos ellos.

A medida que los equipos comienzan a descubrir cómo contrarrestar su estilo basado en la posesión, pueden continuar descendiendo en la tabla. El equipo de Eder Sarabia parece ofrecer valor como una apuesta para el descenso, con una probabilidad implícita del 20%. La investigación muestra que la calidad del equipo generalmente se nivela.

