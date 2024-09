Suiza vs España Pronóstico y Apuestas UEFA Nations League | 08/09/24

Suiza vs España

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Suiza vs España por la UEFA Nations League el 08/09/24.

Suiza y España se enfrentan este domingo a las 20:45 en el Stade de Genève, dentro del Grupo 4 de la Nations League. Ambos equipos vienen de no conseguir victorias en su debut y aquí te damos las claves para realizar apuestas en este encuentro.

Suiza cayó por 2-0 en su visita a Dinamarca, en un partido que no se resolvió hasta el minuto 82. La Roja, por su parte, empató ante Serbia y buscará, en su segundo encuentro fuera de casa, defender su título de campeona.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Suiza vs España por la UEFA Nations League:

Resultado Final: España – 1.70 en bet365

Goles Más/Menos de: Menos de 2.5 – 1.70 en bet365

Mitad con más goles: 1ª Mitad – 3.10 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Suiza vs España son cortesías de bet365, correctas a 07 de septiembre a las 15:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Suiza vs España

Será la tercera edición consecutiva en que Suiza y España compartan grupo en una Liga de Naciones. En los cuatro enfrentamientos previos, tanto en casa como a domicilio, La Roja consiguió dos triunfos, un empate y sufrió una derrota. En suelo suizo, España no perdió y logró imponerse por 1-0 en su más reciente visita. Con estos precedentes y el momento actual de ambos equipos con España campeona de Europa y Suiza derrotada ante Dinamarca, La Roja parte como favorita.

España nunca ha perdido en sus visitas a Suiza, con ocho victorias en once partidos disputados en tierras helvéticas. En total, de los 25 enfrentamientos entre ambos equipos, España ha ganado en 17 ocasiones. No obstante, los duelos Suiza vs España suelen ser ajustados, con menos de 2.5 goles en seis de los últimos siete encuentros, incluyendo los tres más recientes jugados en Suiza.

Suiza ha disputado 11 de sus últimos 13 partidos con menos de tres goles, considerando su derrota del jueves pasado. Aunque España genera peligro constante en el área rival, ante Serbia mostró una eficacia baja, con solo cinco tiros a puerta de 21 intentos, lo que podría repetirse en este encuentro.

Primera mitad con goles, la mejor apuesta del Suiza vs España

Una de las apuestas más atractivas para este Suiza vs España es que se anotarán más goles en la primera mitad. A pesar de que Suiza empató sin goles la primera parte ante Dinamarca y encajó en los minutos finales, su comportamiento reciente ha sido el contrario. En la Eurocopa, cinco de sus ocho goles llegaron antes del descanso, y en la pasada Liga de Naciones, 11 de los 15 goles totales en sus encuentros fueron en los primeros 45 minutos.

España, por su parte, no tuvo goles en la primera mitad contra Serbia, pero ha distribuido sus tantos de manera equitativa durante la Eurocopa: siete goles en las primeras mitades y otros siete en las segundas, además de uno en prórroga. Para completar, en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en Suiza, 8 de los 12 goles totales se marcaron en la primera mitad.

Mejores casas de apuestas Suiza vs España

A continuación, presentamos el top mejores casas de apuestas para tu pronóstico Suiza vs España por la UEFA Nations League.