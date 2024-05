Sevilla vs Barcelona Apuestas y Pronóstico LaLiga | 26/05/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Sevilla vs Barcelona por LaLiga 26/05/2024.

El Sevilla y el Barcelona cierran LaLiga con el último partido de la temporada en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los nervionenses necesitan ganar para no quedarse en la zona baja de la tabla, aunque su temporada, con la eliminación en la fase de grupos de la Champions, ha estado muy por debajo de las expectativas. Por su parte, el Barça ha asegurado la segunda plaza en el torneo, garantizándose un puesto en la próxima edición de la Supercopa de España, aunque todavía hay incertidumbre sobre la continuidad de Xavi Hernández en el banquillo la próxima temporada.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Sevilla vs Barcelona por LaLiga:

Resultado Final: Barcelona – 1.85 en bet365

Equipos – Remates a Puerta: Barcelona - Más de 5.5 – 1.90 en bet365

Jugador - Anotará o Asistirá: Robert Lewandowski – 1.72 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Sevilla vs Barcelona son cortesía de bet365, correctas a 26 de mayo a las 10:00 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Sevilla vs Barcelona

Tanto el Sevilla como el Barcelona no esperaban llegar al final de la temporada sin nada en juego, pero los contratiempos a lo largo del año han hecho que este partido sirva únicamente para cumplir el calendario. En este contexto, los culés parten como favoritos, no solo por lo realizado en LaLiga, sino también por el estado de forma reciente de ambos. El Sevilla llega a este duelo con tres derrotas consecutivas, mientras que el Barça acumula tres victorias en fila sin encajar goles. Además, los culés solo han perdido dos partidos como visitantes en todo el torneo. A su vez, el Sevilla lleva siete partidos sin ganar al Barcelona en todas las competiciones, y en LaLiga no les vence en su estadio desde la temporada 2015/16.

Los blaugranas son el tercer equipo más goleador del torneo con 77 tantos. Esta capacidad ofensiva nos lleva a la segunda apuesta, ya que los catalanes son el segundo equipo de LaLiga con más remates a puerta, con una media de 6.1 por partido, solo por detrás del Real Madrid. En cinco de sus últimas seis apariciones, el Barcelona ha rematado más de 5.5 veces entre los tres palos. Por su parte, el Sevilla es el sexto equipo que más goles ha encajado, con 52 tantos, y en cuatro de sus últimos seis partidos ha recibido al menos seis disparos a puerta, incluso ante equipos como el Mallorca o el Cádiz, que están por debajo en la clasificación.

Lewandowski, el hombre clave del ataque blaugrana

Nuestro tercer pronóstico anticipa una actuación destacada de Robert Lewandowski, quien es el tercer jugador de toda LaLiga con más participaciones directas en acciones de gol (G+A), acumulando 18 goles y 8 asistencias en 34 partidos disputados, solo por detrás de Alexander Sørloth y Artem Dovbyk. El polaco marcó en la victoria del pasado fin de semana ante el Rayo y lleva cinco goles en sus últimos cinco partidos. El delantero quiere cerrar su participación en LaLiga de la mejor manera ante un equipo al que ya le anotó en el triunfo por 3-0 de la temporada 2022/23 en el Sánchez Pizjuán.