Serbia vs España Pronóstico y Apuestas UEFA Nations League| 05/09/24

Serbia vs España

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Serbia vs España por la UEFA Nations League el 05/09/24.

La Roja se estrena en la Liga de Naciones este jueves a las 20:45 horas en el estadio Rajko Mitić de Belgrado. ¿Qué dicen las apuestas de este Serbia vs España?

España, vigente campeona de la Nations League y actual campeona de la Eurocopa, va por su décimo triunfo consecutivo, con el objetivo de comenzar esta competición de la mejor manera posible. Enfrente estará Serbia, un rival siempre complicado, que no superó la fase de grupos de la Eurocopa, con dos empates y una derrota, y que solo ha ganado dos de sus siete partidos este año.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Serbia vs España por la UEFA Nations League:

Tiempo reglamentario: España – 1,57 en Codere

Más/Menos Total Goles: Menos 2.5 – 1,80 en Codere

1ª Parte - 1X2: España – 2,10 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Serbia vs España son cortesías de Codere, correctas a 4 de septiembre a las 17:55 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Serbia vs España

La selección de Luis de la Fuente vuelve a la carga tras la coronación en la Eurocopa, y buscará prolongar su racha ganadora tras sumar siete victorias consecutivas durante el torneo, eliminando a cuatro campeones del mundo en su camino. España parte como favorita en el inicio de la Nations League, incluso jugando como visitante.

Se esperaba más de Serbia en la Eurocopa, pero finalizaron sin triunfos y fueron eliminados prematuramente, habiendo anotado solo un gol. La única vez que Serbia y España se enfrentaron fue en un amistoso en Suiza en 2012, con triunfo para La Roja por 2-0.

Por ello, nuestra apuesta recomendada es por un partido con menos de 2.5 goles totales. Serbia no ha demostrado gran poder ofensivo últimamente, y aunque España viene de una racha indiscutible de victorias, en cinco de los siete partidos de la Euro no superaron los dos goles por partido. Además, en ninguno de sus encuentros de la pasada Liga de Naciones anotaron más de dos goles, y en cuatro de ellos no encajaron ningún tanto, de los cuales tres fueron fuera de casa.

España se llevará el primer tiempo, nuestro pronóstico Serbia vs España

Un dato llamativo para este encuentro es que Serbia repite el Grupo 4 respecto a su anterior participación en la Nations League 2022/23. En su partido debut ante Noruega, en Belgrado, cayeron por 1-0 con un gol de Erling Haaland en el minuto 26 del primer tiempo, por lo que pronosticamos que en este juego también comenzarán con derrota en casa desde la primera mitad.

España llegó con ventaja al descanso ante Croacia y Francia en la Euro 2024, y también logró imponerse en tres de los seis primeros tiempos de la fase de grupos de la Liga de Naciones pasada, lo que nos hace inclinar por la opción de triunfo español antes del descanso en el Serbia vs España.

Mejores casas de apuestas Serbia vs España

A continuación, presentamos el top mejores casas de apuestas para tu pronóstico Serbia vs España por la UEFA Nations League.