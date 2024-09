Real Sociedad vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 14/09/24

Real Sociedad vs Real Madrid

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Real Sociedad vs Real Madrid por LaLiga el 14/09/24.

La Real Sociedad y el Real Madrid se enfrentarán en el partido más emocionante de la jornada 5 de LaLiga, que tendrá lugar en el Reale Arena este sábado a las 21:00 horas. A continuación, te damos las claves y las mejores cuotas para que hagas tus apuestas en este partidazo.

El conjunto guipuzcoano no ha arrancado la temporada como esperaba, sumando solo cuatro puntos en las primeras cuatro jornadas y este partido se presenta como una oportunidad clave para remontar. Por su parte, los merengues llegan con dos victorias y dos empates, y se preparan para el debut europeo del próximo martes ante el Stuttgart en el Bernabéu.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Real Sociedad vs Real Madrid por LaLiga 2024/25:

Resultado: Real Sociedad gana o empate – 2.07 en Marathonbet

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.86 en Marathonbet

Total de córneres: Más de 9.5 – 1.82 en Marathonbet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Sociedad vs Real Madrid son cortesía de Marathonbet, correctas a 13 de septiembre a las 9:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Real Sociedad vs Real Madrid

A pesar de que los txuri-urdin no han comenzado con buen pie, tienen la gran oportunidad de revertir la situación ante un Real Madrid que, aunque ha sumado puntos, aún no ha ganado fuera de casa esta temporada, con empates ante rivales como Mallorca y Las Palmas. Además, la proximidad del inicio de la doble competencia que afrontarán los blancos podría jugar a favor de la Real. En este contexto, nuestra apuesta recomendada es la doble oportunidad, donde la Real Sociedad no perderá.

Prevemos, a su vez, un partido cerrado con menos de 2.5 goles, ya que los guipuzcoanos no han superado esa cifra en dos de sus cuatro partidos disputados, anotando solo tres goles en total. El Real Madrid, por su parte, ha disputado cinco partidos en la temporada, incluyendo la Supercopa de Europa, y cuatro de ellos han terminado con menos de tres goles totales. Además, en los últimos seis enfrentamientos entre ambos en el Reale Arena, la Real Sociedad no perdió en tres, y en los recientes cuatro se registraron menos de 2.5 goles.

Imanol Alguacil no podrá contar con dos piezas clave en el ataque, ya que Mikel Oyarzabal y Brais Méndez serán baja, lo que abre la puerta a que Orri Óskarsson y Beñat Turrientes tengan minutos en el once titular. Por el lado merengue, Carlo Ancelotti también sufre ausencias importantes con las bajas de Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni en el mediocampo, así como Éder Militão en la defensa. Además, es posible que algunos de los habituales titulares jueguen pocos minutos, dado el inminente debut en Champions League.

Los córners, la mejor apuesta del Real Sociedad vs Real Madrid

Una de nuestras apuestas favoritas para este encuentro es la de más de 9.5 córners en el Real Sociedad vs Real Madrid. Ambos equipos han protagonizado partidos con muchos saques de esquina, superando esta cifra en tres de los cuatro partidos de LaLiga disputados hasta ahora. La Real Sociedad ha alcanzado los 9.5 córners en sus dos juegos en casa, y en cinco de los últimos ocho enfrentamientos entre ambos, se sancionaron al menos 10 tiros de esquina. Además, en tres de los últimos cuatro partidos entre ambos jugados en San Sebastián, se ha cumplido esta estadística, por lo que esta tendencia podría repetirse este sábado.

Mejores casas de apuestas Real Sociedad vs Real Madrid

