Real Sociedad vs Las Palmas Apuestas y Pronóstico LaLiga | 04/05/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Real Sociedad vs Las Palmas por LaLiga 04/05/2024.

La Real Sociedad recibe a Las Palmas en el Reale Arena para abrir la jornada del sábado en la fecha 34 de LaLiga. El club donostiarra buscará volver al triunfo luego de tres encuentros sin ganar para no perder su lugar en puestos de Europa League. Por su parte, la UD acumula seis caídas consecutivas y nueve partidos sin victorias. Aunque está a nueve puntos del descenso, necesita volver a sumar para lograr la salvación matemática.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Real Sociedad vs Las Palmas por LaLiga:

Resultado 1ª y 2ª Parte: Real Sociedad / Real Sociedad – 2.00 en Codere

Las Palmas Marca Gol: No – 1.72 en Codere Codere

Goleadores: Mikel Oyarzabal – 2.40 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Sociedad vs Las Palmas son cortesía de Codere, correctas a 4 de mayo a las 06:40 horas y sujetas a cambios

La gran chance de la Real de volver a ganar

Después de las eliminaciones en Copa y Champions en sólo una semana, la Real Sociedad encadenó tres triunfos consecutivos, dando la impresión de que volvía a encontrar el rumbo. Sin embargo, los empates contra Almería y Getafe, junto con la derrota frente al Madrid el pasado fin de semana, hicieron que las dudas sobre el equipo resurgieran. Por ello, este sábado está prácticamente obligada a obtener los tres puntos para no poner en riesgo su clasificación a la Europa League. En su estadio, los txuri-urdin solo han ganado uno de sus últimos ocho partidos y necesitan recuperar su fortaleza allí para alcanzar el objetivo.

Las Palmas no ha conseguido una victoria desde la fecha 24 y fuera de su estadio no lo hace desde la fecha 21, en enero. En las últimas nueve jornadas, apenas ha logrado dos empates y en seis de ellas no ha anotado, siendo el cuarto equipo de LaLiga con menos goles marcados, con solo 30 en 33 partidos.

La Real Sociedad ha ido al descanso con ventaja en 10 de sus encuentros, de los cuales seis de ellos han sido jugando en San Sebastián. Además, es el cuarto equipo del torneo con más porterías a cero, lográndolo en 12 oportunidades.

La Unión Deportiva ha ganado apenas dos veces en Anoeta en toda su historia en LaLiga, con la Real ganando 23 veces de 31 encuentros totales. De todos esos enfrentamientos, Las Palmas no ha logrado romper la valla txuri-urdin en 20 ocasiones, convirtiendo apenas 19 goles en total.

Imanol Alguacil no podrá contar con Igor Zubeldia debido a una acumulación de tarjetas, por lo que Jon Pacheco estará desde el inicio en la defensa. Del otro lado, Francisco García Pimienta no realizará muchos cambios respecto al once que perdió ante el Girona

Oyarzabal debe reencontrar su nivel

Una de las tantas razones del bajón que sufrió la Real es, sin duda, la baja performance de su goleador Mikel Oyarzabal, quien solo ha marcado un gol en sus últimas siete presentaciones entre LaLiga y la Champions. El delantero de 27 años anotó siete de sus nueve goles en el torneo durante la primera vuelta, por lo que este sábado tiene una gran oportunidad de reencontrarse con el gol. El capitán, que ya le ha marcado a Las Palmas en la temporada 2017/18, convirtió en el empate ante Almería, pero no logró hacerlo en los últimos dos encuentros ante el Getafe y el Madrid.