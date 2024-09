Real Betis vs Leganés Pronóstico y Apuestas LaLiga | 13/09/24

Real Betis vs Leganés

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Real Betis vs Leganés por LaLiga el 13/09/24.

El Betis y el Leganés abrirán la quinta jornada de LaLiga tras el parón de selecciones este viernes a las 21:00 horas en el Benito Villamarín, donde las apuestas dan como favorito al Betis.

Los béticos aún no conocen la victoria en el torneo, sumando apenas dos puntos, aunque tienen pendiente el partido contra el Getafe correspondiente a la jornada 3. Por su parte, el Leganés acumula cinco puntos y sigue invicto fuera de casa, en su lucha por mantenerse en Primera División.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Real Betis vs Leganés por LaLiga 2024/25:

Nuestro pronóstico Real Betis vs Leganés

Para el Real Betis vs Leganés, apostamos por la primera victoria del Betis en LaLiga. Aunque el Leganés empezó sumando en sus tres primeros partidos, ha mostrado cierta debilidad en los dos últimos: empató sin goles a domicilio contra el Valladolid y perdió en casa frente al Mallorca. Aunque el Betis viene de caer ante el Real Madrid en el Bernabéu, logró clasificarse para la fase de liga de la Conference League, lo que les da un empuje adicional, siendo favoritos en este choque.

Los béticos han ganado los cuatro únicos partidos de Primera División recibiendo al Leganés entre 2017 y 2019. De los siete partidos disputados entre ambos en el Benito Villamarín en todas las competiciones, el Real Betis ha salido victorioso en seis, mientras que el Leganés solo ha ganado una vez.

Para una segunda apuesta, recomendamos un partido en el que ambos equipos no marcarán. Los pepineros no han logrado anotar en sus últimos dos encuentros y su rendimiento baja considerablemente fuera de casa, con una reducción en sus tiros a puerta de 3,5 a 2,5 por partido. Además, en dos de los cuatro partidos entre ambos en LaLiga, el Leganés no consiguió marcar y esta tendencia podría mantenerse este viernes.

Abde Ezzalzouli, la mejor apuesta del Real Betis vs Leganés

Para este encuentro, una apuesta interesante es un gol de Ez Abde. El marroquí aún no ha marcado en LaLiga, pero logró un doblete en la vuelta del playoff de la Conference League ante el Kryvbas ucraniano. Abde ha comenzado la temporada en gran forma, con dos goles y tres asistencias en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección olímpica de Marruecos.

En la temporada pasada, Abde marcó cinco goles, aunque solo uno fue en LaLiga, repartidos entre la Copa del Rey y la Europa League. Este año parece haberse consolidado como una pieza clave en el esquema de Manuel Pellegrini, lo que le otorgará más protagonismo en la ofensiva del Betis. Además, Abde fue titular con la selección mayor de Marruecos en las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, demostrando que está en un gran estado de forma.

