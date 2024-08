Rayo Vallecano vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 27/08/24

Rayo Vallecano vs Barcelona

El Rayo recibe al Barcelona en el Estadio de Vallecas este martes a las 21:30 por la tercera jornada de LaLiga, en un duelo entre dos equipos que arrancaron de la mejor manera. Aquí te traemos toda la información relevante para tus apuestas Rayo Vallecano vs Barcelona.

Los de Vallecas disputaron sus dos primeros partidos fuera de casa, consiguiendo un resonante triunfo ante la Real Sociedad y un empate sin goles en el derbi madrileño frente al Getafe.

Por su parte, los culés ganaron sus dos primeros partidos, ambos por 2-1, ante el Valencia y el Athletic, y buscarán un nuevo triunfo para seguir en lo más alto de la clasificación.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Rayo Vallecano vs Barcelona por LaLiga 2024/25:

Resultado: Barcelona gana – 1.71 en Marathonbet

Total de goles: Más de 2.5 – 1.74 en Marathonbet

Tiempo con más goles: 2° Tiempo – 2.04 en Marathonbet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Rayo Vallecano vs Barcelona son cortesías de Marathonbet, correctas a 26 de agosto a las 21:30 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Rayo Vallecano vs Barcelona

En el Rayo Vallecano vs Barcelona, En este duelo entre dos equipos que no conocen la derrota, el Barcelona aparece como favorito para seguir sumando de a tres en el Rayo Vallecano vs Barcelona. Los blaugranas ganaron sus dos primeros partidos con autoridad, de la mano de un Lewandowski que parece haber vuelto a su mejor versión bajo la dirección de Hansi Flick, marcando tres de los cuatro goles del Barcelona en el torneo.

Aunque el Rayo sorprendió con su triunfo a domicilio ante la Real Sociedad, su objetivo para este año será escapar de la lucha por la permanencia e ilusionarse con algún puesto en Europa. Si bien no perdió las últimas tres veces que recibió al Barcelona en Vallecas, apenas ganó cinco veces como local en 23 partidos disputados a lo largo de la historia.

Para nuestro segundo pronóstico, recomendamos un partido con más de 2.5 goles considerando el presente de ambos equipos. El Rayo anotó dos goles frente a los txuri-urdin en la primera fecha, mientras que Barcelona terminó sus dos encuentros de LaLiga venciendo 2-1, continuando con la tendencia de la pasada temporada en la que el Barça fue uno de los equipos con mayor cantidad de partidos con más de 2.5 goles, resultado que se repitió en 23 oportunidades. Además, en cuatro de los últimos enfrentamientos entre ambos en Madrid se marcaron más de tres goles por partido.

Los goles llegarán en la segunda mitad, la mejor apuesta del Rayo Vallecano vs Barcelona

De todas formas, prevemos un partido que irá calentando motores lentamente, con un primer tiempo igualado y una segunda parte en la que se anotarán más goles. Los franjirrojos terminaron sin goles sus dos primeros tiempos del actual curso, mientras que el Barcelona marcó un gol en cada tiempo de sus dos partidos.

El último enfrentamiento entre ambos en mayo pasado terminó con una goleada blaugrana por 3-0, con dos goles en los segundos 45 minutos. Esta tendencia de goles en los segundos tiempos de los Rayo Vallecano vs Barcelona se viene repitiendo desde hace varias temporadas, ya que 24 de los últimos 40 goles (60%) que se anotaron en esos enfrentamientos ocurrieron en las segundas mitades.

Mejores casas de apuestas Rayo Vallecano vs Barcelona