Rayo Vallecano - Osasuna Apuestas y Pronóstico LaLiga | 20/04/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Rayo Vallecano vs Osasuna por LaLiga 20/04/2024.

El Rayo Vallecano no puede despistarse en la recta final del curso y le conviene puntuar cuando reciba al Osasuna el sábado 20 de abril a las 16:15 en el Estadio de Vallecas, un partido que se espera cerrado y con poco gol.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Rayo Vallecano vs Osasuna por LaLiga:

Resultado - 1ª parte: X – 1.99 en bwin

Doble oportunidad y ambos equipos marcan: Rayo o X y ambos no marcan – 2.25 bwin

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.50 en bwin

Todas las cuotas de apuestas para tu pronóstico Rayo Vallecano vs Osasuna son cortesía de bwin, correctas a 20 de abril a las 06:30 horas y sujetas a cambios

Poco espectáculo en Vallecas

Los partidos del Rayo Vallecano en las dos últimas jornadas han terminado sin goles, ya que al 0-0 en Balaídos le siguió el 0-0 en casa frente al Getafe. Por su parte, el Osasuna viene de caer por 0-1 contra el Valencia, su segunda derrota consecutiva en El Sadar.

Para esta cita pronosticamos un empate al descanso, ya que el Rayo es el segundo equipo de LaLiga que más veces ha firmado las tablas durante la primera parte jugando como local. Esa pauta se ha dado en nueve de los 15 partidos ligueros que ha jugado en su estadio, incluyendo tres de los cuatro más recientes.

Además, en seis de los nueve últimos partidos que ha jugado el Osasuna fuera de casa también se produjo un empate al descanso. Y no hay que olvidar que eso también sucedió en el precedente de la primera vuelta en El Sadar (1-0), donde el único gol del partido llegó en el minuto 95.

Para nuestro segundo pronóstico nos hemos fijado en un combo, con la doble oportunidad de la victoria del Rayo o el empate y que no haya goles de ambos equipos. El conjunto madrileño no ha perdido ninguno de sus cuatro últimos partidos en Vallecas y en los dos más recientes no hubo goles de ambos equipos.

Por su parte, el Osasuna ha perdido en tres de las cuatro últimas jornadas y no ganó durante el tiempo reglamentario en 11 de los 13 últimos partidos que ha jugado fuera de casa. Además, en seis de sus ocho últimos partidos a domicilio tampoco hubo goles de ambos equipos.

A todo ello hay que sumarle que tanto el Rayo como el Osasuna disputarán este encuentro sin sus respectivos goleadores de la temporada. Álvaro García se lesionó durante el partido contra el Celta de Vigo y no se ha recuperado a tiempo, mientras que Ante Budimir sufrió una fractura en las costillas contra el Valencia y tampoco está disponible.

Con todo lo explicado hasta ahora, resulta lógico pensar que el partido acabará con pocos goles. De hecho, en ocho de los nueve últimos partidos disputados en Vallecas hubo menos de tres goles, incluso cuando por allí han pasado equipos muy ofensivos como el Real Madrid o el Barcelona.

También se han marcado menos de tres goles en siete de los ocho últimos partidos que el Osasuna ha jugado fuera de su estadio y ya hemos mencionado que el duelo de la primera vuelta acabó con un solo gol en el marcador.