Sturm Graz vs Hearts Pronóstico y Apuestas Champions League | 21/07/26

+

🔝Mejores apuestas Sturm Graz vs Hearts

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.66 en 1xBet

1x2 - Sturm Graz ⭐ @ 1.81 en 1xBet

Hearts ganará cualquier mitad - Sí ⭐ @ 2.40 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Sturm Graz vs Hearts son cortesía de 1xBet, correctas a 20 de julio de 2026 a las 21:20 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xbet para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Sturm Graz 2-1 Hearts

Sturm Graz 2-1 Hearts Pronóstico de goleadores: Sturm Graz: Axel Kayombo, Seedy Jatta - Hearts: Claudio Braga

Tras terminar la Bundesliga austriaca en segunda posición, el Sturm Graz se ha ganado un billete para la segunda ronda de clasificación de la Champions League. Los Die Schwoazn no son ningunos novatos en las competiciones europeas, lo que les aportará un plus de tranquilidad este martes. De hecho, el conjunto austriaco ha alcanzado la fase de grupos o la fase de liga de la UCL o de la Europa League en cada una de las últimas cinco temporadas.

Llegan con la confianza por las nubes para iniciar su andadura europea, sobre todo al jugar al calor de su afición en el Merkur-Arena. Los hombres de Fabio Ingolitsch han dejado buenas sensaciones en la pretemporada y están ansiosos por encadenar su cuarta victoria consecutiva a mitad de semana. Aunque es cierto que cedieron demasiados empates en casa el curso pasado, es un aspecto que querrán corregir de inmediato, empezando por este trascendental choque.

Por su parte, el Hearts se quedó a las puertas de conquistar la Premiership escocesa la temporada pasada, perdiendo el título en la última jornada frente al Celtic. Sin embargo, el lado positivo es que vuelven a pelear por clasificarse para la Champions League por primera vez en 20 años. Tras la marcha de Derek McInnes con rumbo al Glasgow Rangers en junio, Wouter Vrancken fue el elegido para asumir el cargo de nuevo entrenador del Hearts.

Este encuentro será el debut oficial de Vrancken en el banquillo, y su prioridad absoluta debe ser mejorar los pobres registros del Hearts a domicilio. Si nos atenemos a esos números, a los Jam Tarts les espera una noche muy larga en tierras austriacas este martes. No obstante, si logran mantener el marcador ajustado, tendrán la oportunidad de darle la vuelta a la eliminatoria la próxima semana ante su público.

⚽Alineaciones Probables Sturm Graz vs Hearts

Posible alineación del Sturm Graz:

Khudyakov, Vallci, Mitchell, Koller, Hodl, Weinhandl, Gorenc Stankovic, Soglo, Kiteishvili, Kayombo, Jatta

Posible alineación del Hearts:

Schwolow, Altena, Fagan-Walcott, McCart, Milne, McEntee, Renaud, Miller, Guendouzi, Kyziridis, Braga

🔥Las mejores apuestas Sturm Graz vs Hearts

1er Pronóstico Sturm Graz vs Hearts: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.66 en 1xBet

Un festival de goles que promete hacer mover las redes

Ambos equipos han mostrado una gran eficacia de cara a portería durante esta pretemporada. Los Die Schwoazn han visto puerta en 19 ocasiones en los seis amistosos de clubes que han disputado desde finales de junio. Esto nos deja un promedio de 3.2 goles por partido, una cifra que demuestra que tienen pólvora suficiente para desarbolar la zaga visitante.

El Hearts, por su parte, no ha sido tan prolífico, pero cuenta con argumentos de sobra para confiar en que marcará. El cuadro escocés anotó cinco goles en tres amistosos, promediando 1.66 tantos por encuentro. Pero el dato clave para cualquier casa de apuestas es que se ha cumplido el "ambos anotan" en cada uno de sus últimos cuatro partidos de forma consecutiva.

Además, en cuatro de los últimos cinco compromisos del Sturm Graz también hubo goles en ambas porterías. Por todo esto, merece la pena apostar a que los dos equipos verán puerta este martes por la noche.

2ºPronóstico Sturm Graz vs Hearts: 1x2 - Sturm Graz @ 1.81 en 1xBet

Una racha como locales imposible de ignorar

Los anfitriones se mueven como pez en el agua en las eliminatorias europeas y saben perfectamente lo que se requiere en estos escenarios, especialmente ante su público. A los aficionados del Sturm Graz les alegrará saber que su equipo solo ha encajado una derrota en sus últimos 20 partidos oficiales. Dicho esto, nueve de esos encuentros terminaron en tablas, una estadística que puede dar ciertas esperanzas a los visitantes.

Sin embargo, el Hearts estrena técnico en el banquillo. Este tipo de cambios puede funcionar de dos maneras: o el equipo reacciona de inmediato, o necesitará tiempo para adaptarse a la pizarra del nuevo entrenador. Al ser un partido europeo su primer test competitivo de la temporada, y además lejos de su estadio, el operador prevé que el Hearts sufra bastante en este desplazamiento.

Los últimos cuatro partidos del Hearts se saldaron con dos victorias y dos derrotas, una muestra clara de que no son un equipo invulnerable. Lejos de casa, solo han ganado dos de sus últimos nueve partidos desde finales de enero. Enfrentarse a un rival que lleva cinco años seguidos compitiendo en Europa es un reto mayúsculo, por lo que todo apunta a que los austriacos se llevarán el triunfo en los 90 minutos.

3er Pronóstico Sturm Graz vs Hearts: Hearts ganará cualquier mitad - Sí @ 2.40 en 1xBet

Motivos para confiar tras las últimas actuaciones

Aunque lo más probable es que los locales terminen imponiéndose, tal vez buscando una renta temprana de dos goles para encarrilar el partido, el Hearts irá asentándose con el paso de los minutos. No hay que olvidar que a los Jam Tarts se les escapó el título de la liga escocesa por la mínima en la última jornada. Completaron una excelente campaña y su objetivo es trasladar ese buen rendimiento a Europa.

Por lo tanto, no hay que descartarlos por completo a la hora de generarle problemas al cuadro local. Si juegan con su desparpajo habitual, los escoceses pueden rascar un gol que reduzca la diferencia de cara a la vuelta. De hecho, los visitantes lograron ganar al menos una mitad en cada uno de sus últimos dos encuentros.

Teniendo en cuenta que el Sturm Graz empató una de las mitades en su reciente partido contra el Pogon Szczecin, el bloque de Vrancken intentará golpear ganando al menos un tiempo. Aunque no será una tarea sencilla, se presenta como una opción muy interesante en tu apuesta combinada considerando el nivel que exhibió el Hearts el año pasado.