Sevilla vs Atlético de Madrid Principales Apuestas LaLiga | 11/04/2026

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👑Mejores apuestasSevilla vs Atlético de Madrid

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Esperamos una victoria del Atlético con un marcador de 0-2.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Sevilla vs Atlético de Madrid son cortesía de Luckia, correctas a 10/04/26 a las 15:50 y sujetas a cambios.

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📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Sevilla recibe al Atlético de Madrid por la jornada 31 de La Liga en quizás el momento más crítico de toda su temporada. El equipo andaluz llega golpeado y con una presión creciente, sabiendo que cada punto es vital en este tramo final del campeonato.

La reciente derrota ante el Real Oviedo agravó la crisis, no solo por el resultado, sino por el contexto: caer ante el último de la tabla dejó muy tocada la confianza del grupo. Además, el Sevilla acumula cinco partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas.

Esta racha negativa ha metido oficialmente al equipo en la pelea por el descenso. Actualmente, está a tan solo un puesto y dos puntos de la zona roja, lo que enciende todas las alarmas en el club y entre sus aficionados.

El equipo no muestra señales claras de mejora y ahora deberá reaccionar ante uno de los rivales más fuertes del campeonato, el Atlético de Madrid. Una nueva derrota podría dejar al Sevilla en una situación muy comprometida de cara al cierre de la temporada.

Por su parte, el Atlético llega tras despedirse prácticamente de la lucha por el título luego de caer ante Real Madrid y FC Barcelona. El equipo de Diego Simeone compite, pero no logra resultados, y ahora parece tener su foco principal en la Champions League.

⚽Posibles Alineaciones Sevilla vs Atlético de Madrid

Posible alineación Sevilla:

Vlachodimos, Carmona, Castrín, Salas, Oso, Mendy, Gudelj, Sow, Sánchez, Adams, Vargas

Posible alineación Atlético de Madrid:

Musso, Molina, Le Normand, Giménez, Ruggeri, Simeone, Koke, Vargas, Lookman, Álvarez, Sorloth

1er Pronóstico Sevilla vs Atlético de Madrid: Gana Atlético ⭐ @ 2.26 Luckia

A pesar de que ambos equipos llegan con tres derrotas consecutivas, es evidente que el momento del Sevilla es mucho más preocupante. El rendimiento del conjunto andaluz ha estado muy por debajo de lo esperado, sin mostrar una reacción clara, a diferencia del Atlético de Madrid, que ha caído ante rivales de máxima exigencia.

En ese contexto, el equipo dirigido por Diego Simeone podría optar por una alineación alternativa, teniendo en cuenta que su eliminatoria de Champions League frente al Barcelona es una prioridad absoluta en este punto de la temporada.

Aun así, la diferencia de nivel entre ambos sigue siendo notable. Incluso con posibles rotaciones, el Atlético se presenta como un equipo superior, algo que ya ha demostrado en enfrentamientos recientes, donde logró imponerse en dos de sus últimas tres visitas al Sevilla.

2° Pronóstico Sevilla vs Atlético de Madrid: Solo Atlético marca durante el partido ⭐ @ 3.60 en Luckia

Esta es, quizás, una de las mejores oportunidades de apuesta del partido. El promedio goleador del Sevilla viene en clara caída, al punto de no haber podido marcar en sus últimos dos encuentros ante rivales accesibles como el Real Oviedo y el Valencia.

Ante el Atlético de Madrid, las probabilidades de que el Sevilla anote lucen bastante bajas, considerando su momento ofensivo y la solidez defensiva del rival. En contraste, el Atlético llega con buenos números fuera de casa, habiendo marcado 8 goles en sus últimos 5 partidos como visitante, anotando en 4 de ellos.

Por eso, con una cuota atractiva y una alta probabilidad implícita, la opción de que solo el Atlético de Madrid marque en el partido se presenta como una alternativa muy interesante para apostar.

3er Pronóstico Sevilla vs Atlético de Madrid: Multimarcadores 0:1, 0:2, o 0:3 ⭐ @ 3.60 en Luckia

Con la alta probabilidad de que el Atlético de Madrid gane sin recibir gol, los marcadores exactos a favor del visitante se presentan como una gran oportunidad. Esto se sostiene principalmente en el bajo nivel ofensivo del Sevilla, que no ha logrado anotar en sus últimos partidos y llega con un promedio goleador en caída.

Además, ya hemos visto que las probabilidades de gol del Sevilla son muy bajas en este contexto, especialmente ante un rival de mayor jerarquía. Si a esto le sumamos que el Atlético sí viene mostrando capacidad para anotar como visitante, el escenario de un partido con dominio claro del lado visitante toma aún más fuerza.

Por lo tanto, partiendo de estas tendencias, los resultados donde el Atlético gana sin encajar gol no solo son probables, sino que también ofrecen una cuota interesante. Es una forma de potenciar la lectura previa del partido en una apuesta más específica y rentable.