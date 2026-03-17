Real Sociedad, con una marca alta de partidos con “Ambos Equipos Anotan”

Con 22 de 28 partidos, la Real Sociedad mantiene un alto potencial ofensivo bajo el mando de Pellegrino Matarazzo. ¿Le alcanzará para copas europeas?

🚀Cuotas

Villarreal vs Real Sociedad Cuotas ⭐ Ambos equipos sí anotan 1.70 No anotan 2.05

Cuotas cortesía de bet365. Correctas al momento de la publicación y sujetos a cambio.

🤔¿Por qué apostar al “Ambos Equipos Anotan”?

A diferencia de otros equipos, el plantel de Pellegrino Matarazzo se ha caracterizado por ser consistente en el ataque y ubicarse en los 10 mejores equipos de La Liga. La situación actual los respalda y mejora al mantenerse a tres unidades de meterse a la pelea por un lugar en la próxima edición de copas europeas.

Se ha registrado que en 22/28 partidos en La Liga, el equipo de San Sebastián acostumbra a concretar una marca de 1.5 anotaciones por juego; sin embargo, la efectividad de de su defensa es un desastre con menos del 50% en sus últimos cinco encuentros de calidad de local y visitante.

En 11 de 14 encuentros del torneo local disputados en el Reale Arena han culminado con un tanto por cada club. Los únicos partidos en los que no pudieron anotar ambos fueron en el triunfo 1-0 ante Mallorca y por la mínima frente al Alavés, así como la derrota ante Rayo Vallecano.

La Real viene de una racha importante en donde el BTTS se ha presentado en casi todos sus encuentros, incluyendo de su solidez en la Copa del Rey, dejando fuera al Athletic Club e instalándose en la final frente al Atlético de Madrid de Diego Simeone.

⚽Real Sociedad en calidad de visitante

A diferencia de localía, el club de San Sebastián deja mucho que desear a su afición en tres encuentros como visitante. Siendo un plantel que tan sólo suma tres victorias, cinco empates y seis derrotas, con una marca en defensa bastante preocupante con 21 anotaciones en contra y diferencia de goles de -5 en lo que va de campaña.

Esta temporada han tenido una tendencia muy significativa con respecto a los partidos con el “Ambos Equipos Anotan”, en lo que va de campaña en La Liga. Esto quiere decir que el 71.6% de sus partidos de liga, tanto la Real como el visitante han anotado un gol cada uno.

Y, en sus últimas actuaciones, el club txuriurdin ha mantenido esta dinámica de marcadores abiertos en casa y de visita, donde la capacidad ofensiva equipo, liderada por figuras claves como: Mikel Oyalzabal, Goncalo Guedes y Baris Méndez, ha facilitado que estos resultados ocurran con mayor frecuencia.

El equipo promedia un aproximado de 1.0 goles marcados por juego en calidad de visitante, mientras que igual recibe una cantidad similar, siendo un tema que ocupa al cuerpo técnico en la búsqueda de continuar en la pelea por un lugar en Europa. Y por lo que favorece al mercado de “Ambos Equipos Anotan”.

🎯Europa, el objetivo de la Real Sociedad

Tan sólo cuatro clubes tienen la oportunidad de pelear por un lugar en Europa. La Real Sociedad es el equipo que más cerca está de conseguirlo al mantenerse a tres puntos del sexto lugar de la tabla general, Celta Vigo, con 41 puntos. Y, conforme al calendario, sus tres futuros compromisos pueden respaldar a que el equipo del Reale Arena se meta al top 7 en La Liga.

Otros clubes que pueden quitarle la oportunidad de Europa son: Espanyol, Getafe y Athletic Club. Pues del Osasuna hasta el lugar 17 de la general cuentan con pocas posibilidades o no de continuar en la pelea y clubes que fueron consistentes en copas europeas en el pasado.

Factores que pueden determinar su presencia en Europa son el rendimiento de juego reciente, donde llegan de vencer 3-1 al Osasuna, lo que ha reforzado sus aspiraciones europeas en el tramo final de temporada. Así como la distribución de plazas, cinco boletos a la Champions League, el sexto y séptimo a Europa League y el octavo a Conference.

De igual forma, ganar la Copa del Rey puede ser otro camino a tomar en cuenta. Obtenerla abre la puerta a jugar la Fase de Grupos de la Europa League. Por lo que puede ser una vía rápida para los de San Sebastián en la brecha a las copas europeas.

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